روسیه حضور پررنگی در نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۵ خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در دیدار با لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، حضور دو کشور در نمایشگاه‌های کتاب مسکو و تهران به عنوان مهمان ویژه را فرصت مغتنمی برای تقویت ارتباطات فرهنگی ارزیابی کرد و گفـت: البته در حال حاضر روابط فرهنگی دو کشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد و امسال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دو بار به کشور روسیه سفر کرده است که این موضوع نشان از سطح خوب این روابط دارد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از میزبانی روسیه از ایران در نمایشگاه کتاب مسکو، حضور ایران در این نمایشگاه را به عنوان مبدأ توسعه و تقویت بیشتر ارتباطات فرهنگی دو کشور دانست و افزود: حضور ایران در نمایشگاه کتاب مسکو کمک مناسبی برای توسعه فرهنگی به ویژه در حوزه نشر و کتاب بود و ما هم به این حضور صرفاً به‌عنوان یک برنامه موردی نگاه نمی‌کنیم و آن را آغازی برای فصل جدید ارتباطات فرهنگی می‌دانیم.

وی حضور دو کشور به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه‌های کتاب مسکو و تهران را دریچه‌ای برای ارتباطات بعدی در حوزه فرهنگ معرفی کرد و گفت: به طور مثال در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب مسکو علاوه بر برنامه‌های غرفه ایران در نمایشگاه، اساتید زبان روسی از دانشگاه‌های ایران و مراکز علمی و فرهنگی مثل بنیاد سعدی در نشست‌های متعددی که در حاشیه و بخش جنبی نمایشگاه برگزار شد، حضور پیدا کردند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا همچنین به انتشار دو کتاب «شاهنامه کاترین» و «کتابشناسی آثار روسی در ایران» همزمان با نمایشگاه کتاب مسکو اشاره کرد و ادامه داد: دو نمایشگاه کتاب تهران و مسکو فرصتی مغتنم برای پایدار و مستمر شدن خطوط ارتباطات فرهنگی دو کشور است و به همین دلیل ما انتظار داریم کشور روسیه به عنوان مهمان ویژه بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران بسیار قدرتمند و با برنامه در این نمایشگاه حاضر شود. مثلاً می‌توان از نویسندگان شاخص روسی دعوت شود تا در نمایشگاه و نشست‌های جانبی آن حاضر شوند تا فرصتی برای معرفی ادبیات معاصر روسیه در ایران فراهم شود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت ویژه اجتماعی و فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران گفت: یکی از مهمترین ویژگی‌های نمایشگاه کتاب تهران گستردگی مخاطبان آن است که منحصر به تهران نبوده و از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند و روسیه می‌تواند از حضور خود در این نمایشگاه استفاده حداکثری در حوزه فرهنگ داشته باشد.

در این دیدار همچنین لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران با بیان اینکه روابط دو کشور ایران و روسیه در همه زمینه‌ها در رو به گسترش است، ۳ دیدار روسای جمهور دو کشور را در سال جاری یادآور شد و با مهم ارزیابی کردن این اتفاق، گفت: اهمیت نمایشگاه کتاب تهران برای ما روشن است و برای کشور ما افتخار بزرگی است که به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه حاضر می‌شویم و برای حضور هر چه بهتر در این رویدا برنامه داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته هم هیأت روسی از این نمایشگاه بازدید کرد و حتم دارم امسال به بهترین شکل و بسیار خوب، مناسب و موثر در نمایشگاه کتاب تهران حاضر خواهیم شد. همه تلاش خود را می‌کنیم تا آنطور که باید و شایسته سطح روابط دو کشور است در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کنیم. به طور حتم آقای «ولادیمیر گریگوریف»؛ معاون آژانس فدرال چاپ و نشر و رسانه‌های گروهی فدراسیون روسیه در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و طی تماس با مسکو گزارش این دیدار را به ایشان خواهم داد.

یادآوری می‌شود، فدراسیون روسیه در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت.