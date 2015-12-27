حکم طلاق در دادگاه های کانادا در ایران قابلیت اجرا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی قوه قضائیه به پاسخ به این پرسش که آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ و آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟ نظریه مشورتی خود را اعلام کرد.

در نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ آمده است: حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون­ حمایت­ خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا است که در دادگاه صلاحیت دار ایران، تنفیذ شود و بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.