  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

معاونت حقوقی قوه قضائیه:

حکم طلاق در دادگاه های کانادا در ایران قابلیت اجرا ندارد

حکم طلاق در دادگاه های کانادا در ایران قابلیت اجرا ندارد

معاونت حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی اعلام کرد: حکم طلاق در دادگاه‌های کانادا در ایران قابلیت اجرا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی قوه قضائیه به پاسخ به این پرسش که آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا  در ایران قابلیت اجرا دارد؟ و آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟ نظریه مشورتی خود را اعلام کرد.

در نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ آمده است: حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون­ حمایت­ خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا است که در دادگاه صلاحیت دار ایران، تنفیذ شود و بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

کد مطلب 3010791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها