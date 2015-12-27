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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۶

با شعار «بیاتا قدر یکدیگر بدانیم»؛

همایش تجلیل از پیشکسوتان پزشکی در کرمانشاه برگزار می‌شود

همایش تجلیل از پیشکسوتان پزشکی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- دبیر انجمن پیشکسوتان پزشکی استان کرمانشاه گفت: همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه پزشکی در سالروز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام(ص) در کرمانشاه برگزار می‌شود.

عبدالله ذوالفقاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با سالروز میلاد فرخنده پیامبر خاتم(ص)، همایشی با محوریت تجلیل از پیشکسوتان عرصه پزشکی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را قدردانی از زحمات پزشکان و نیز یادبودی برای بزرگداشت مقام پزشک فقید مرحوم دکترعزت‌الله صادقی دانست و گفت: ما باید از پزشکان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند در زمان حیاتشان تجلیل و قدردانی کنیم.

ذوالفقاری با دعوت از عموم مردم برای حضور در این همایش گفت: همایش با حضور دکتر حسین کریم ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و نیز رئیس سازمان نظام پزشکی در ساعت ۹ صبح سه شنبه ۸ دی ماه برگزار می‌شود.

وی در ادامه اجرای جشن و مولودی را از برنامه‌های همایش مذکور عنوان و اظهار کرد: این همایش با شعار «بیا تا قدر یکدیگر بدانیم» در تالار گل نرگس کرمانشاه برگزار می‌شود.

ذوالفقاری در پایان بیان کرد: از مقام شامخ پیشکسوتان عرصه پزشکی استان کرمانشاه در این همایش تجلیل به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3010793

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