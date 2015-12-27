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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

نظارت وزارت بهداشت بر عملکرد ۹۰۰ داروخانه بیمارستانی

نظارت وزارت بهداشت بر عملکرد ۹۰۰ داروخانه بیمارستانی

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: حدود ۹۰۰ داروخانه بیمارستانی در سراسر کشور وجود دارد که نظارت های جدی بر این داروخانه ها صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند گفت: نظارت بر داروخانه های بیمارستانی با دقت و نگاه ویژه ای به صورت برنامه ریزی انجام می شود که این نظارت ها در زمینه قیمت، کیفیت دارو ها و غیره می باشد.

وی افزود: حدود ۹۰۰ داروخانه بیمارستانی در سراسر کشور وجود دارد که نظارت های جدی بر این داروخانه ها صورت می گیرد و با نظارت هایی که صورت می گیرد نهایت تلاش خود را می کنیم تا هیچ بیماری در داروخانه های بیمارستانی مشکلی نداشته باشد.

دیناروند گفت: داروخانه های بیمارستانی باید در خدمت رسانی به بیماران کوتاهی نکنند تا بیماران مشکلی را در داروخانه های بیمارستانی در تهیه دارو نداشته باشند.

کد مطلب 3010794
حبیب احسنی پور

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