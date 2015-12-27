نظارت وزارت بهداشت بر عملکرد ۹۰۰ داروخانه بیمارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند گفت: نظارت بر داروخانه های بیمارستانی با دقت و نگاه ویژه ای به صورت برنامه ریزی انجام می شود که این نظارت ها در زمینه قیمت، کیفیت دارو ها و غیره می باشد.

وی افزود: حدود ۹۰۰ داروخانه بیمارستانی در سراسر کشور وجود دارد که نظارت های جدی بر این داروخانه ها صورت می گیرد و با نظارت هایی که صورت می گیرد نهایت تلاش خود را می کنیم تا هیچ بیماری در داروخانه های بیمارستانی مشکلی نداشته باشد.

دیناروند گفت: داروخانه های بیمارستانی باید در خدمت رسانی به بیماران کوتاهی نکنند تا بیماران مشکلی را در داروخانه های بیمارستانی در تهیه دارو نداشته باشند.