کفاشیان رای به تمدید انتخابات ریاست هیئت فوتبال البرز داد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان البرز از ۲۹ آذرماه آغاز شده بود و در مهلت قانونی اعلام شده یعنی یک هفته کاری ۱۰ نفر برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی کرده اند.

نام رییس فعلی هیئت فوتبال البرز، یکی از اعضای شورای شهر کرج، دو تن از پیشکسوتان فوتبال، یک پزشک و یک فعال اقتصادی در میان ثبت نام کنندگان دیده می شود.

حال با تصمیم علی کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال که ریاست مجامع انتخابات استان ها را بر عهده دارد ثبت نام از افراد علاقمند برای کسب کرسی ریاست هیئت فوتبال استان البرز برای یک هفته دیگر تمدید شد.

ایجاد فرصت برای دیگر چهره های مدعی ریاست هیئت فوتبال البرز از دلایل و اهداف این تمدید مهلت زمان انتخابات عنوان شده است.

این تصمیم در حالی از سوی رییس فدراسیون فوتبال اتخاذ شده است که مسئولان ورزش و جوانان البرز مخالف تمدید ثبت نام بودند و ۱۰ نفر اعلام شده را برای برگزاری یک انتخابات پرشور کافی می دانستند.