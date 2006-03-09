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۱۸ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۵

ابوطالب در جمع خبرنگاران:

داشتن ماهواره ايران را از انفعال خبري خارج خواهد كرد

داشتن ماهواره ايران را از انفعال خبري خارج خواهد كرد

رئيس كميته رسانه هاي كميسيون فرهنگي مجلس گفت: در شرايط بحراني فعلي، داشتن يك ماهواره ايران را از انفعال خبري خارج خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، سعيد ابوطالب در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: تاكنون در عرصه بين المللي جمهوري اسلامي ايران مظلوم واقع شده است و نتوانستيم حرف خود را به جهان برسانيم و از اين پس نيز با ارجاع پرونده به شوراي امنيت و آغاز تحريمها شرايط دشوارتر نيز خواهد شد.

وي افزود: به جهت كوتاه بودن دستمان به رسانه هاي جهان ، داشتن يك ماهواره با پوشش منطقه اي و فرامنطقه اي ايران را از انفعال  خبري خرج كرده و مي توانيم صداي ملت ايران را به جهان برسانيم.

نميانده مردم تهران در پايان تاكيد كرد: اكنون بايد در لايحه بودجه، بودجه خاصي را براي خريد ماهواره و تبديل سيستم هاي پخش آنالوگ به ديجيتال در نظر بگيريم تا بتوانيم از اين تهديد جدي رهايي پيدا كنيم.

 

 

 

کد مطلب 301080

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