داشتن ماهواره ايران را از انفعال خبري خارج خواهد كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، سعيد ابوطالب در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: تاكنون در عرصه بين المللي جمهوري اسلامي ايران مظلوم واقع شده است و نتوانستيم حرف خود را به جهان برسانيم و از اين پس نيز با ارجاع پرونده به شوراي امنيت و آغاز تحريمها شرايط دشوارتر نيز خواهد شد.

وي افزود: به جهت كوتاه بودن دستمان به رسانه هاي جهان ، داشتن يك ماهواره با پوشش منطقه اي و فرامنطقه اي ايران را از انفعال خبري خرج كرده و مي توانيم صداي ملت ايران را به جهان برسانيم.

نميانده مردم تهران در پايان تاكيد كرد: اكنون بايد در لايحه بودجه، بودجه خاصي را براي خريد ماهواره و تبديل سيستم هاي پخش آنالوگ به ديجيتال در نظر بگيريم تا بتوانيم از اين تهديد جدي رهايي پيدا كنيم.