مشکلات مرزنشینان در حاشیه/توسعه اقتصادی بدون زیرساخت معنایی ندارد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیش از ظهر یکشنبه در راستای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، مرزنشینان، پیگیری تأمین اعتبار خشکسالی، توسعه صنایعدستی و پیگیری طرح اشتغال روستاییان برگزار شد.
دیدهها و شنیدهها حاکی از این بود که برخی سرمایهداران حاضر در جلسه نه تنها به رفع مشکلاتشان پرداخته نشد بلکه استیضاح و متهم واقع شدند!
مشکلات مرزنشینان در حاشیه توجه دولت قرار گرفته است
رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه مشکلات زیادی گریبان گیر مرزنشینان است، اظهار کرد: بسیاری از این مشکلات را مردم ایجاد نکردهاند چرا که دولت باعث پیدایش آنها شده است.
الله نظر اسعدزاده با انتقاد از بیتوجهی مسئولان به مشکلات مرزنشینان خراسان جنوبی، بیان کرد: این مشکلات ریشههایی چندساله دارد و در حال حاضر در حاشیه و مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
وی خواستار اصلاح برخی قوانین مرزنشینان شد و افزود: چرا باید مشکلات پیله وران حل شود اما به حل مشکلات مرزنشینان توجهی نشود.
اسعدزاده ادامه داد: مرزنشینان از جمله افرادی هستند که برای دفاع از استان از برخی حقوق خود میگذرند اما رفع مشکلات آنها باید به فرج امام عصر (عج) برسد.
مسئولان محصولات موردنیاز ادارات را از داخل استان خرید کنند
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم در این جلسه به بیان مشکلات واحدهای صنفی استان پرداخت و گفت: ۲۷ هزار واحد صنفی در قالب بیش از ۱۲۰ اتحادیه در استان فعالیت میکنند.
مرتضی یزدانشناس با بیان اینکه ۳۵ درصد اشتغال استان در اختیار اصناف است، افزود: همچنین ۲۰ درصد درآمد ناخالص ملی در اختیار این واحدها قرار دارد.
وی خواستار حمایت از واحدهای صنفی شد و بیان کرد: ادارات دولتی و مسئولان استانی محصولات موردنیاز خود را از داخل استان خریداری کنند.
توسعه اقتصادی بدون زیرساخت معنایی ندارد
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی استان، بیان کرد: با ایجاد انبارهایی در این منطقه میتوان از مزایای واحدهای تجاری و تولیدی استفاده کرد.
صفدر نژاد با بیان اینکه ایجاد طرح توسعه اقتصادی باعث رونق در منطقه ویژه اقتصادی میشود، اظهار کرد: یکی از راهکارهای اساسی بهمنظور ایجاد مزیتهای رقابتی مناطق بالقوه مستعد برای ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیتهای واحدهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در زمینی به مساحت ۷۳۰ کیلومتر دارای یک قطعه منفصله در میل ۷۸ به مساحت ۱۰۰ هکتار در نقطه صفر مرزی ایجاد شده است.
صفدر نژاد تأمین گاز را یکی از نیازهای اساسی منطقه ویژه اقتصادی دانست و افزود: توسعه اقتصادی بدون زیرساخت معنایی ندارد و مسئولان در تأمین گاز این منطقه نگاه ویژه داشته باشند.
مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر از تعداد تصمیمات مسئولان است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز بابیان اینکه در بحث جذب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی مشکلات زیادی دارند، گفت: اکثر واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی هستند
سید نعمتالله حقیقی با اشاره به اینکه تنها یک واحد تولیدی در استان حدود ۲۴۰ میلیون تومان بدهی به شرکت گاز دارد، ادامه داد: مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر از تعداد تصمیمات مسئولان است
حقیقی با اشاره به پیشنهادی برای رفع مشکل بدهی واحدهای تولیدی بیان کرد: واحدهای تولیدی که بدهی در زیر ساختها دارند متناسب با ظرفیت اسمی کارخانه پیش پرداختی داشته باشند تا کارخانه بتواند معوقههای خود را به تدریج بپردازد.
دستگاههای خدمت رسان بهتنهایی وارد میدان تصمیمگیری نشوند
استاندار خراسان جنوبی در این جلسه در پاسخ به مشکلات و اظهارات مسئولان، بیان کرد: دستگاههای دولتی از ظرفیتهای تولیدی استان استفاده کنند تا به اشتغال، ماندگاری کارخانهها و سرمایه در گردش استان کمک شود.
وجه الله خدمتگزار با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی، اظهار کرد: این منطقه ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی برای استان دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر مصرفی ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی، بیان کرد: همه مسئولان در حل مشکلات گاز و تسهیلات گمرکی این منطقه تلاش کنند.
خدمتگزار با اشاره به راههای ورود و خروج مرزها، تاکید کرد: هیچ دستگاهی غیر از مرزبانی اجازه ندارد متقابلاً با کشوری تعامل و تردد کار کند.
وی با اشاره به بدهی واحدهای تولیدی به دستگاههای آب، برق و گاز، بیان کرد: این دستگاهها بدون مشورت و برگزاری نشستهای تخصصی با واحدهای تولیدی و دیگر مسئولان مربوطه نسبت به قطع خدمت تصمیمگیری نکنند.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: نباید دستگاههای خدمت رسان بهتنهایی تصمیم گرفته و مشکلاتی را برای استان به وجود آورند.
وی با اشاره به مشکلات مرزنشینان، بیان کرد: باید در اساسنامه روستاییان بررسیشده و مرزنشینان نیز در این اساسنامه گنجانده و از دریافت مالیات معاف شوند.
در این جلسه یکی از سرمایهداران بیرجندی و مدیر یک واحد تولیدی سیمان به بیان مشکل قطع گاز واحد تولیدی به دلیل بدهی ۲۴۰ میلیون تومانی خودپرداخت که متأسفانه موردبررسی قرار نگرفت.
این در حالی است که چندی پیش استاندار خراسان جنوبی در جلسهای دستگاهها را موظف به حمایت از سرمایهگذاران کرده و خود نیز فرش قرمز برای آنها پهن کرده بود.
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