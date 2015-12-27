شناسایی بیش از ۲۸۰۰ بازمانده از تحصیل در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس احمدی مقیم ظهر یکشنبه در جلسه شورای سوادآموزی استان همدان که به مناسبت هفته سوادآموزی تشکیل شد، اظهار داشت: آموزشوپرورش تمام همت خود را جزم کرده تا بازماندگان از تحصیل را جذب کند.
وی بابیان اینکه دو هزار و ۸۹۳ نفر بازمانده از تحصیل در استان همدان شناساییشده است، اظهار داشت: آموزشوپرورش استان همدان از این تعداد ۶۶۶ نفر را جذب کرده و دو هزار و ۲۲۷ نفر را نتوانستیم جذب کنیم.
معاون سوادآموزی آموزشوپرورش استان همدان بابیان اینکه ۴۱ هزار مدرسه زیر پنج نفر در کشور وجود دارد، افزود: ۹۰ مدرسه زیر پنج نفر دانشآموز نیز در استان همدان شناساییشده است.
احمدی مقیم با تأکید بر اینکه سوادآموزی در تمامی کشورها از موضوعات اولویتدار است، اظهار کرد: بیسوادی در دنیا به انواع مختلفی تعریف میشود.
وی با اشاره به اینکه در کشور ایران بیسواد به فردی گفته میشود که مهارتهای اولیه خواندن و نوشتن را ندارد، بیان داشت: تقاضا داریم که مسئولان ارشد استان توجه بیشتری به موضوع سوادآموزی داشته باشند.
معاون سوادآموزی آموزشوپرورش استان همدان عنوان کرد: بنابر هدفگذاری صورت گرفته تا سال هزار و ۴۰۰ باید بیسوادی در استان همدان ریشهکن شود و از همین رو این مهم نیاز به تلاش بیشتر و توجه به موضوع سوادآموزی دارد.
احمدی مقیم بیان داشت: بر اساس طرحهای آماری که در سال ۹۰ اجرایی شده ۸۲.۲ درصد از جمعیت بالای شش سال خودشان را باسواد اعلام کرده اند که بر اساس این آمار همدان رتبه ۱۸ کشوری را کسب کرده است.
وی در ادامه سخنانش گفت: در گروه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال کل جمعیت بیسواد استان همدان در سال ۹۰ حدود ۸۰ هزار و ۸۳۹ نفر بوده است.
احمدی مقیم اظهار داشت: در سال جاری تعداد بیسوادان استان همدان ۴۶ هزار و ۹۰ نفر بیسواد مطلق بوده که ۸ هزار و ۹۰۰ نفر را زیرپوشش تحصیلی برده ایم.
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