  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

فردا در دانشگاه علامه طباطبایی صورت می گیرد؛

تقدیر از ۱۰ مقاله برتر در اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی

تقدیر از ۱۰ مقاله برتر در اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی

در مراسم اختتامه هفته علمی تمدن نوین اسلامی که صبح فردا دوشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود، از ۱۰ مقاله برتر تقدیر به عمل می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزاد جهان بین دبیر علمی هفته تمدن نوین اسلامی در مورد تقدیر از نویسندگان مقالات برتر در اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی، اظهار کرد: تعداد ۷۵ مقاله به دبیرخانه هفته تمدن نوین اسلامی ارسال شد که از این تعداد ۱۵ مقاله مورد پذیرش قرار نگرفت و ۶۰ مقاله به مرحله بعد برای بررسی در کمیسیون های مربوطه ارسال شد.

وی با بیان اینکه از تعداد ۶۰ مقاله، ۱۰ مقاله مورد پذیرش نهایی برای تقدیر قرار گرفت، ادامه داد: دو مقاله برتر از تعداد ۱۰ مقاله، حائز رتبه برتر و هشت مقاله دیگر در کمیسیون های هفته تمدن نوین اسلامی به عنوان برگزیده مشخص شدند.

به گفته دبیر علمی هفته علمی تمدن نوین اسلامی، این مقالات فردا دوشنبه هفتم دی ماه در مراسم اختتامیه تقدیر می شوند.

وی همچنین درباره احتمال برگزاری هفته تمدن نوین اسلامی در سالهای آینده، گفت: نحوه برگزاری هفته تمدن نوین اسلامی به صورت دوسالانه یا سالانه را باید شورای سیاستگذاری مشخص کند.

کد مطلب 3010805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها