تقدیر از ۱۰ مقاله برتر در اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزاد جهان بین دبیر علمی هفته تمدن نوین اسلامی در مورد تقدیر از نویسندگان مقالات برتر در اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی، اظهار کرد: تعداد ۷۵ مقاله به دبیرخانه هفته تمدن نوین اسلامی ارسال شد که از این تعداد ۱۵ مقاله مورد پذیرش قرار نگرفت و ۶۰ مقاله به مرحله بعد برای بررسی در کمیسیون های مربوطه ارسال شد.

وی با بیان اینکه از تعداد ۶۰ مقاله، ۱۰ مقاله مورد پذیرش نهایی برای تقدیر قرار گرفت، ادامه داد: دو مقاله برتر از تعداد ۱۰ مقاله، حائز رتبه برتر و هشت مقاله دیگر در کمیسیون های هفته تمدن نوین اسلامی به عنوان برگزیده مشخص شدند.

به گفته دبیر علمی هفته علمی تمدن نوین اسلامی، این مقالات فردا دوشنبه هفتم دی ماه در مراسم اختتامیه تقدیر می شوند.

وی همچنین درباره احتمال برگزاری هفته تمدن نوین اسلامی در سالهای آینده، گفت: نحوه برگزاری هفته تمدن نوین اسلامی به صورت دوسالانه یا سالانه را باید شورای سیاستگذاری مشخص کند.