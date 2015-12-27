میزبانی ایران در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در نشستی با راهنمایان گردشگری ایران و مسئولان سازمان میراث فرهنگی که یکشنبه ششم دی ماه در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، نظر خود را درباره میزبانی ایران برای کنوانسیون راهنمایان گردشگری سال ۲۰۱۷ اعلام کردند.

روبی روی و ایوانا کروچیا بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری هستند که پس از پیشنهاد ایران برای میزبانی این کنوانسیون به ایران آمدند تا شرایط کشور را برای میزبانی از مهمانان را بررسی کنند آنها سه هتل آزادی، اسپیناس پالاس و هتل هما در تهران را جزو هتلهای مناسب برای میزبانی برنامه اصلی کنوانسیون انتخاب کردند.

در این برنامه که اعضای جامعه راهنمایان گردشگری نیز حضور داشتند، روبی روی نایب رئیس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری گفت: مهم فقط این نیست که راهنمایی گردشگران حرفه ماست بلکه ما دیپلمات‌های فرهنگی در دنیا هستیم. علت اصلی اینکه کانون سراسری راهنمایان تور توانست در کشور پراگ برنده این میزبانی شود این است که توانستند خودشان را در ایران و پراگ به خوبی نشان دهند.

نبود پارکینگ برای اتوبوس توریستی و فقدان مسیر دسترسی به پلکان اضطراری هتل‌ها

وی افزود: البته برخی مشکلات و نارسایی‌هایی در ایران وجود دارد که این کانون نیز با آن روبرو است و از عهده آنها خارج است. مانند صدور ویزا که گردشگران خارجی برای آن مشکلاتی دارند و زمانی که می‌خواهند ویزا بگیرند با مشکل سوئیفت بانکی مواجه می شوند.

این کارشناس در ادامه گفت: مشکل دیگر در زیربناهاست. قسمت پشتی هتل‌ها که جای پلکان اضطراری است مسیرهای دستیابی مهمانان هتل به آن نامشخص است در صورتی که وجود نقشه‌های دسترسی ساکنان هتل به پلکان اضطراری مهم است. در اماکن گردشگری مختلف فقدان سرویس‌های بهداشتی و توالت‌های فرنگی چشمگیر بوده است. مشکل دیگر فقدان پارکینگ برای اتوبوس‌های گردشگری در موزه ها و اماکن توریستی است. اینها مواردی هستند که به آسانی قابل مشاهده بودند و ضرورت دارد که رفع شوند. البته نه فقط فدراسیون راهنمایان انتظار دارد که این تغییرات ایجاد شود بلکه همه گردشگران و مردم می خواهند چنین مشکلاتی نباشد.

روبی روی، موضوع مورد بحث دیگر را در حوزه آموزش راهنمایان اعلام کرد و گفت: مشاهده کرده‌ام که کانون راهنمایان نهایت تلاش خود را در این زمینه کرده و در سراسر ایران انجمن‌های راهنمای استان ها هم این همت را به خرج داده و همگی دست اندرکار این مهم شده اند. در استان های مختلف مانند تبریز، اصفهان و یزد می بایست روز به روز آموزش راهنمایان بیشتر شود.

وی افزود: بعد از مطالعات دقیق درباره هتل‌ها سه هتل برای میزبانی انتخاب و به کانون معرفی شد. با این وجود با توجه به مشکلاتی که وجود داشت و کارهای خوبی که انجام شده از همه حامیانی که قول حمایت داده اند می خواهم که به قولشان عمل کرده و بگویم اکنون زمانش فرا رسیده است. با بررسی های دقیقی که شد ما فقط یک میزبان و مجری اجرای این برنامه در ایران را می شناسیم و آن کانون راهنمایان گردشگری کل کشور است.

این کارشناس ادامه داد: راهنمایان خارجی می توانند از این به بعد از سایت ها و موزه های ایران به صورت رایگان بازدید کرده و راهنمایان ایران نیز می توانند از سایت ها و موزه های دیدنی دنیا به صورت رایگان استفاده کنند. بنابراین همین جا اعلام می کنم که ایران افتخار بزرگ میزبانی کنوانسیون راهنمایان گردشگری در سال ۲۰۱۷ را از نظر ما کسب کرده است.

این صحبت روبی روی همراه با تشویق حضار روبرو شد و راهنمایان گردشگری و مجریان برگزاری این برنامه با شنیدن این سخن اشک شوق ریختند.

حساسیت برخی کشورها روی نام ایران

در این برنامه همچنین، محسن حاجی سعید از اعضای کانون سراسری انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری ایران و یکی از برگزار کنندگان کنوانسیون راهنمایان ۲۰۱۷ گزارشی از برنامه های ایران درباره این کنوانسیون ارائه داد و گفت: برای انتخاب شعار این کنوانسیون از صاحب نظران خواستیم تا نظراتشان را به ما اعلام کنند. نظر نایب رئیس فعلی فدراسیون به ما این بود که با توجه به حساسیت کشورها روی نام ایران بهتر است با کلمات بازی کنیم. در نهایت شعار «ایران مردمانی مهربان با آغوشی باز فرهنگی کهن و پررمز و راز» انتخاب شد.

وی افزود: برای شکل گیری لوگو نیز از نقش پنجره ایرانی و نقش کاشی استفاده کردیم.

حاجی سعید با بیان اینکه سنگاپور و دانمارک رقبای ایران برای برگزاری کنوانسیون ۲۰۱۷ بودند گفت: برای برگزاری این برنامه ۳۶۷ راهنمای داوطلب که به زبان های مختلف تسلط دارند همراه ما هستند. از این تعداد ۲۵۳ راهنمای فرهنگی، ۶۴ راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی و ۱۵ راهنمای محلی هستند.

وی افزود: کمپین درددل و کمپین یک میلیون چراغ سبز از جمله برنامه هایی بود که از مدت ها قبل راه افتاده است. همچنین قصد داریم تا کتاب های تاریخ سفر در ایران مهمان نوازی و رکودهای گردشگری ایران را منتشر و معرفی کنیم.

در ادامه این برنامه آرش نورآقایی مسئول برگزاری این کنوانسیون در ایران با بیان اینکه ۳۹۳ روز دیگر تا شروع کنوانسیون باقی مانده است گفت: یک خانواده ۴ نفره خارجی که قصد دارد ۱۰ سال دور دنیا سفر کنند وقتی به ایران آمدند لوگوی کنوانسیون ایران را به خودروی خود چسباندند و قول دادند تا پایان برگزاری این کنوانسیون در ایران تبلیغ کننده این برنامه در کشورهای دیگر باشند. افراد دیگری نیز مانند موتورسواران جهانگرد برای کمک به ما و تبلیغ این کنوانسیون در دنیا کمک کردند. همچنین فرشی نیز توسط توریست ها و راهنمایان گردشگری در پاسارگاد بافته می شود و آن را به فدراسیون جهانی راهنمایان ارسال خواهیم کرد.

با مشکلات ناآشنا نیستیم

پس از آن مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور گفت: مشکلات و تنگناهای گردشگری ایران برای ما ناشناخته نیست. ما در تلاشیم با استفاده از نیروی جوان و استعداد آنها مشکلات را حل کنیم. به رغم وجود مشکلات خوشبختانه شاهد رشد گردشگری خارجی ایران هستیم و این نشان می دهد در ماهیت و ذات گردشگری عناصری نهفته که علاوه بر عناصر مادی تعیین کننده هستند مانند مهمان نوازی و آنچه در فرهنگ، ذات، اخلاق و تمدن ایرانی نهفته است.

وی افزود: سال ۲۰۱۶ سال با اهمیتی برای گردشگری ایران است و کانون ها و موسسات مختلفی سال ۲۰۱۶ را سال ایران نامیدند البته این رویکرد جهانی مسئولیت های سنگینی برای ما ایجاد می کند.

وی افزود: به عنوان نماینده سازمان میراث فرهنگی در این برنامه قول می دهم که در کنار هم برای برگزاری مطلوب این برنامه تلاش کنیم.