یک روز ناسالم دیگر برای تهران

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران، در گفتگو با مهر گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۴/۱۰/۰۶در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس بوده است.

محمد رستگاری اعلام کرد: شاخص منواکسیدکربن پاک(۴۱)، ازن پاک(۲۹)، دی اکسید نیتروژن سالم(۶۵)، دی اکسید گوگرد پاک(۲۹) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم(۶۹) بوده است اما ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون برابر با ۱۳۷ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

روز گذشته کمیته مواقع اضطرار در تهران تشکیل شد. این کمیته درخواست کرد که بازی‌های ورزشی در شهر تهران لغو شود، پلیس آمادگی لازم برای اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل را داشته باشد، ورزش مدارس و ورزش همگانی صبحگاهی برگزار نشود و معادن شن و ماسه نیز فعالیت نکنند. با این حال کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای شهر تهران به دلیل تعطیلی چند روزه مدارس و پایین‌تر بودن شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۵۰ هیچ یک از مقاطع تحصیلی را تعطیل نکرد.