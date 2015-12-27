هزینه ۳۰ میلیاردی بیمه اعتیاد در جای دیگری صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار در دومین نشست خبری خود با انتقاد از صرف نشدن بودجه ۳۰ میلیاردی بیمه معتادان در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اظهار داشت: تاکنون ۱۰ تا ۱۲ درصد از این مبلغ تخصیص داده شده که امیدواریم مانند سنوات قبل بقیه بودجه در جای دیگری صرف نشود.

وی به آمار مرگ و میر معتادان در ۷ ماه گذشته سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: در این مدت زمانی، ۱۷۲۲ نفر شامل ۱۸۲ زن و ۱۵۴۰ مرد متاسفانه بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه ردیف بودجه ای پیش بینی شده برای دستگاه ها در ستاد مبارزه با مواد مخدر صرف پیشگیری می شود، ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر ۲۰ درصد این بودجه را تامین می کند و دستگاه های دیگر باید ۸۰ درصد مابقی آن را تامین کنند که این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده و اعلام می کنند که دستگاه های متولی و مسئول در اجرای تعهدات قانونی خود اهمال می کنند.

افشار با اعلام اینکه در آموزش و پرورش جدی‌تر در بحث پیشگیری و مبارزه در امر مواد مخدر کار انجام می شود، تصریح کرد: تنها ۵ تا ۱۰ درصد افرادی که در مقوله مدارس باید تحت آموزش و برنامه های پوششی ستاد قرار بگیرند، از خدمات آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر استفاده می کنند.

وی درباره نحوه صیانت از کودکان زنان معتاد که متاسفانه پیش‌فروش می شوند و یا معتاد شده اند نیز توضیح داد: از لحاظ قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر تکلیفی برای حمایت از این نوزادان و کودکان ندارد و تنها طبق پروتکل‌های موجود، وزارت بهداشت را مجبور به درمان نوزادانی می کنند که از مادران معتاد به دنیا آمدند.

با طرح عقیم‌سازی معتادان متجاهر مخالفیم

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به طرح عقیم‌سازی معتادان متجاهر در سطح معابر نیز اشاره کرد و گفت: هیچ‌کس حق ندارد افراد را از ازدیاد نسل محروم کند. ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر با جدیت این طرح را رد کرده و با آن مخالف هستیم.

افشار درباره میزان بودجه لازم برای جمع آوری معتادان و پاک سازی چهره شهر از وجود معتادان متجاهر نیز خاطرنشان کرد: قانون، نگاهش به مراکز ماده ۱۶ و مراکز درمان اختیاری حداقلی است و نسبت به مراکز ماده ۱۵ نگاه حداکثری دارد. کسانی که قدرت مراجعه به مراکز درمان اختیاری را دارند، پول در جیبشان وجود دارد، اما مفاد زیادی هم وجود دارند که برای تامین مایحتاج خود در تنگنا هستند به سرقت و دله‌ دزدی روی می آورند. این افراد نمی توانند برای ترک بیماری اعتیاد به مراکز خصوصی مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: دولت از طریق وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی باید ساز و کاری ایجاد کند که هزینه درمان برای معتادان به حداقل کاهش پیدا کند و میل به ترک اعتیاد چه در زمینه مواد مخدر صنعتی و چه در زمینه مواد مخدر سنتی را افزایش دهد.

عدم حمایت بیمه از معتادان علت افزایش معتادان متجاهر

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر علت ازدیاد معتادان متجاهر در خیابان ها را عدم حمایت بیمه از معتادان برشمرد و افزود: چون درمان اختیاری وجود ندارد، بیمه ها نیز پول درمان را نمی دهند. بیمه تنها یکسری از معتادان خاص را شامل می شود. از این رو، روز به روز بر آمار معتادان متجاهر و ترد شده از دامن خانواده و ازدیاد آنها در داخل شهر افزوده می شود.

افشار با اشاره به اینکه در دنیا میانگین یک‌دهم درصد معتادان را معتادان متجاهر و خیابانی تشکیل می دهند، افزود: متاسفانه این رقم در کشور ما بسیار بالا است و نمود عینی آن را می توانیم در سر چهارراه ها و خصوصا در شب ملاحظه کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ۳۰ درصد افرادی که مردم به عنوان معتاد در پارک ها و خیابان ها می بینند، اعتیاد ندارند. تنها بیماران روانی یا کارگرانی هستند که از وضعیت بهداشت مناسبی برخوردار نبوده و به اصطلاح کارتن‌خواب و دوره‌گرد معرفی می شوند، اما در ساز و کارهای آماری این افراد را که بعضا در بینشان مهاجران افغان نیز مشاهده می شود، در جمعیت آماری معتادان متجاهر قرار می گیرند.

معتدادان با بیماری صعب العلاج به درمانگاه های مثلثی وزارت بهداشت ارجاع داده می شوند

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره معتادان متجاهری که دارای بیماری های واگیردار و صعب‌الاعلاج هستند نیز توضیح داد: اولویت درمان، بیماری صعب‌العلاج است، نه اعتیاد. بنابراین این افراد به درمانگاه های مثلثی وزارت بهداشت ارجاع داده می شوند.

افشار درباره طرح صیانت از معتادان زن نیز عنوان کرد: ما برای آنها برنامه های صیانتی از جمله حرفه‌آموزی داریم. در حال حاضر تعداد زیادی کارگر در همین تهران وجود دارد که در آن زنان بهبودیافته مشغول به کار هستند. اگر کارگری بخواهد زنان بهبودیافته را تحت پوشش قرار دهد و به کار گیرد، در طرح های صیانتی ما عضویت داده می شود و کارفرما می تواند از تخصیص وام ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی بدون بهره نیز استفاده کند.

وی درباره بیماران ایدزی و هپاتیتی نیز اظهار کرد: سعی ما بر این است که با افزایش بیمه های حفاظتی درمان این بیماران را در اولویت درمانی معتادان قرار دهیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره هولوگرام‌دار شدن متادون نیز با توجه به اخباری که از مسمومیت های ناشی از مصرف متادون منتشر می شود، گفت: با طرح این موضوع داغ دل ما تازه شد؛ چراکه سازمان غذا و دارو باید متادون ها را هولوگرام‌دار می‌کرد، اما آنها در حال حاضر ادعا می کنند تولیدات جدید دارای هولوگرام است و تولیدات قدیمی که در انبارها وجود دارد، فاقد برچسب هولوگرام است و تا تمام شدنشان باید صبور باشیم.

افشار در مورد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز توضیح داد: این ستاد به عنوان دبیرخانه وظیفه هماهنگی را برعهده دارد و سالانه به صورت متوسط بودجه ای معادل ۱۲۰ میلیارد تومان به آن تعلق می گیرد. بودجه این ستاد در سال های قبل ۷۰ تا ۹۰ درصد تخصیص پیدا می کرد. امسال وضعیت کشور مشخص است و تنگناهای مالی را همه اطلاع دارند، اما در عین حال این مشکلات نباید مانع اجرای برنامه های پیشگیرانه ستاد شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم که بودجه امسال با توجه به عنایات مسئولان کشور به صورت کامل تخصیص پیدا کند و پیش بینی می کنیم بودجه سال آینده نیز در سقف مالی ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان بسته شود.

در برنامه ششم توسعه باید کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد لحاظ دهد

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: منابع پایدار باید ایجاد شود که البته مجلس نیز موافق این موضوع است، ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه نیز باید کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد لحاظ دهد.

افشار درباره حذف مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار کرد: ما با نفس حذف اعدام مخالف نیستیم، اما معتقدیم که اعدام ها از کمی بودن به سمت کیفی بودن حرکت پیدا می‌کنند. صرف اعدام یک معتاد خرده‌پا که عضو کوچکی از یک شبکه بزرگ مافیایی است، دردی از دردهای قاچاق مواد مخدر و اعتیاد کشور کم نمی کند. برخوردها باید در سطح سرشاخه ها و گردانندگان اصلی شبکه های بزرگ مبارزه با مواد مخدر شوند.