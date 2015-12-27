دانشگاه تربیت مدرس میزبان برگزیده جایزه مصطفی (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) با حضور ریاض‌الدین از پاکستان، فیضان از هند، سید مهدی رضایت، رئیس واحد علوم دارویی و رئیس کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

حسین نادری‌منش، استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با اشاره به تقارن اعطای جایزه مصطفی(ص) با ایام میلاد پیامبر اکرم و حضرت مسیح(ع) به بیان برجستگی‌های اخلاقی و انسانی پیامبر گرامی اسلام پرداخت و گفت: پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)، پیامبر صلح و مهربانی است، ایشان با وجود سختی‌های زیادی که در راه هدایت انسان‌ها متحمل شدند هیچ وقت به محضر الهی شکایتی نکردند.

وی افزود: امیدواریم برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) راه و سیره پیامبر گرامی اسلام را دنبال کنند و مروج و مبلغ این دین و این سیره علمی و عملی درجهان باشند.

همچنین نادری‌منش متنی در خصوص بیوگرافی و رزومه پروفسور جکی یینگ خواند و بیان کرد: پروفسور جکی اولین بانوی دانشمند مسلمان است که جایزه مصطفی(ص) را از آن خود کرده است.

سپس پروفسور یینگ به ارایه دستاوردهای تحقیقاتی خود در زمینه نانوتکنولوژی و استفاده آن در پزشکی پرداخت و به سوالات اساتید و حاضرین در جلسه درباره دستاوردهای خود پاسخ داد.