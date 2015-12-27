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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۶

دانشگاه تربیت مدرس میزبان برگزیده جایزه مصطفی (ص)

دانشگاه تربیت مدرس میزبان برگزیده جایزه مصطفی (ص)

دانشگاه تربیت مدرس ، میزبان یکی از برگزیدگان جایزه مصطفی(ص)، پروفسور جکی یینگ، مدیرعامل و عضو هیأت علمی موسسه نانو فناوری و مهندسی زیستی از کشور سنگاپور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) با حضور ریاض‌الدین از پاکستان، فیضان از هند، سید مهدی رضایت، رئیس واحد علوم دارویی و رئیس کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو  در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

حسین نادری‌منش، استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با اشاره به تقارن اعطای جایزه مصطفی(ص) با ایام میلاد پیامبر اکرم و حضرت مسیح(ع) به بیان برجستگی‌های اخلاقی و انسانی پیامبر گرامی اسلام پرداخت و گفت: پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)، پیامبر صلح و مهربانی است، ایشان با وجود سختی‌های زیادی که در راه هدایت انسان‌ها متحمل شدند هیچ وقت به محضر الهی شکایتی نکردند.

وی افزود: امیدواریم برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) راه و سیره پیامبر گرامی اسلام را دنبال کنند و مروج و مبلغ این دین و این سیره علمی و عملی درجهان باشند.

همچنین نادری‌منش متنی در خصوص بیوگرافی و رزومه پروفسور جکی یینگ خواند و بیان کرد: پروفسور جکی اولین بانوی دانشمند مسلمان است که جایزه مصطفی(ص) را از آن خود کرده است.

سپس پروفسور یینگ به ارایه دستاوردهای تحقیقاتی خود در زمینه نانوتکنولوژی و استفاده آن در پزشکی پرداخت و به سوالات اساتید و حاضرین در جلسه درباره دستاوردهای خود پاسخ داد.

کد مطلب 3010824

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