شهردار مشهد خواستار تشکیل ستاد دائمی استقبال از زائران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان افتخاری حریم رضوی با تاکید بر ضرورت تشکیل ستاد دائمی استقبال از زائران پیاده امام رضا(ع) بیان کرد: خوشبختانه نگاه به استقبال از زائران پیاده حضرت ثامن الحجج(ع) هر سال بهتر از گذشته می‌شود و به تبع آن امکانات موجود نیز باید افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اجرای طرح جهاد خدمت برای ارایه خدمات مطلوب به زائران در سال جاری بیان کرد: اجرای این طرح تاثیر بسیار مطلوبی در راستای هم‌افزایی و وحدت بین مجاوران امام رئوف(ع) داشت.

وی با اشاره به اینکه امسال شاهد تفاوت بسیاری در رسم مهمان‌نوازی مشهدی‌ها با سنوات گذشته بودیم ادامه داد: مردم مشهد حضور پرشور و شعوری را در این زمینه و امسال به منصه ظهور گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه با تشکیل ستاد دائمی استقبال از زائران می توان استفاده مطلوب‌تری از ظرفیت‌های مردمی داشت ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده با بهبود شرایط آب و هوایی تعداد بیشتری از زائران پیاده برای زیارت امام رضا(ع) وارد شهر مشهد شوند که همین دلیل باید در زمینه افزایش مشارکت‌های مردمی نیز از همین حالا در تلاش بود و برنامه ریزی کرد.