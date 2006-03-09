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۱۸ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۵۸

به دنبال عدم كاهش توليد اوپك:

بهاي نفت به زير 60 دلار رسيد

بهاي نفت به زير 60 دلار رسيد

به دنبال تصميم اعضاي اوپك در عدم كاهش توليد نفت در سه ماهه دوم سال 2006، بهاي نفت در بازارهاي جهاني به زير هر بشكه 60 دلار سقوط كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از بي.بي.سي، در پي تصميم اوپك در عدم كاهش توليد و حفظ سقف 28 ميليون بشكه در روز، بهاي نفت در بازارهاي آسيايي با 22 سنت كاهش به هر بشكه 59.8 دلار رسيد.

همچنين بهاي نفت برنت درياي شمال در بازار لندن براي تحويل در ماه آوريل نيز با 1.14 دلار كاهش مواجه شد و به هر بشكه 60.03 دلار رسيد.
 
بر اساس اين گزارش، از ديد كارشناسان بين‌المللي نفت در حاليكه عرضه نفت خام در بازار آمريكا به بالاترين سطح خود طي 6 سال اخير رسيده است و ذخاير نفت اين كشور در سطح مطلوبي قرار دارد، تصميم اوپك نيز عامل مهم ديگري بر ثبات قيمت‌هاي نفت مي‌باشد.

با اين وجود، كارشناسان بازار نفت كماكان نگران نتيجه پرونده هسته‌اي ايران هستند و احتمال تنبيه ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل را شوكي مهيب بر پيكر نهيف بازار نفت مي‌دانند.

در همين حال،‌ ادموند داكورو رئيس اوپك نيز پس از اتمام جلسه ديروز اعضاي اوپك اعلام كرد: بازار نفت هم‌اكنون با عوامل و تهديدات فراوان سياسي و ژئوپولتيكي مواجه است و بايد منتظر وقايع آينده بود. 

کد مطلب 301083

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