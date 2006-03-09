بهاي نفت به زير 60 دلار رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از بي.بي.سي، در پي تصميم اوپك در عدم كاهش توليد و حفظ سقف 28 ميليون بشكه در روز، بهاي نفت در بازارهاي آسيايي با 22 سنت كاهش به هر بشكه 59.8 دلار رسيد.

همچنين بهاي نفت برنت درياي شمال در بازار لندن براي تحويل در ماه آوريل نيز با 1.14 دلار كاهش مواجه شد و به هر بشكه 60.03 دلار رسيد.



بر اساس اين گزارش، از ديد كارشناسان بين‌المللي نفت در حاليكه عرضه نفت خام در بازار آمريكا به بالاترين سطح خود طي 6 سال اخير رسيده است و ذخاير نفت اين كشور در سطح مطلوبي قرار دارد، تصميم اوپك نيز عامل مهم ديگري بر ثبات قيمت‌هاي نفت مي‌باشد.

با اين وجود، كارشناسان بازار نفت كماكان نگران نتيجه پرونده هسته‌اي ايران هستند و احتمال تنبيه ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل را شوكي مهيب بر پيكر نهيف بازار نفت مي‌دانند.

در همين حال،‌ ادموند داكورو رئيس اوپك نيز پس از اتمام جلسه ديروز اعضاي اوپك اعلام كرد: بازار نفت هم‌اكنون با عوامل و تهديدات فراوان سياسي و ژئوپولتيكي مواجه است و بايد منتظر وقايع آينده بود.