عادل نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته توسط سازمان بسیج رسانه و به‌منظور تکریم خانواده‌های شهدای رسانه، نخستین کاروان این خانواده‌ها ۱۱ دی‌ماه به مدت سه روز برای زیارت عازم مشهد مقدس می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در ادامه برنامه‌های معنوی و تفریحی این سازمان برنامه‌ریزی‌شده است، افزود: در حال پیگیری برای اعزام کاروانی متشکل از اعضای بسیج رسانه استان به مشهد مقدس در تابستان سال جاری نیز هستیم که در این خصوص جلساتی با برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها برگزار شده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان با تأکید بر اینکه به‌منظور رفاه حال اصحاب رسانه استان، پیگیر مواردی نظیر وام و بیمه هستیم، عنوان کرد: از نهادهایی که در این زمینه قابلیت همکاری با سازمان بسیج رسانه را دارند دعوت می‌شود تا در این خصوص با یکدیگر تفاهم‌نامه همکاری منعقد كنیم.

نوروزیان یادآور شد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از آخرین برنامه‌های بسیج رسانه می‌توانند با روابط عمومی این سازمان به شماره ۳۲۹۳۱۹۰۹ تماس بگیرند.