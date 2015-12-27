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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان خبر داد:

تأسیس مدرسه «کودکان کار» در همدان

تأسیس مدرسه «کودکان کار» در همدان

همدان- مدیر کل آموزش‌وپرورش استان همدان با تأکید بر شناسایی کودکان کار بازمانده از تحصیل گفت: مدرسه‌ای با عنوان «کودکان کار» در همدان تأسیس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای سوادآموزی استان همدان بابیان اینکه سوادآموزی و ریشه‌کنی بی‌سوادی از اولویت‌های آموزش‌وپرورش استان همدان است، اظهار داشت: سوادآموزی فرآیند سازمان‌یافته توانمندسازی بزرگ‌سالان بی‌سواد و کم‌سواد از طریق ایجاد و تثبیت مهارت‌های خواندن و نوشتن و حساب کردن و روخوانی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان بابیان اینکه سوادآموزی باهدف کسب مهارت‌های خواندن و نوشتن و درک و فهم و انجام محاسبات ریاضی و آشنایی با قرآن و معارف دینی و مهارت‌های اساسی زندگی انجام می‌شود، گفت: دوره تحکیم برای کسانیکه دوره سوادآموزی را گذراندند، برگزار می‌شود.

فولادوند بابیان اینکه شیوه‌های مختلفی برای سوادآموزی اجرا می‌شود، افزود: آموزش کلاسی و آموزش فردبه‌فرد و آموزش گروهی و خودآموزی ازجمله آموزش‌ها است.

وی در ادامه سخنانش بابیان اینکه سوادآموزی یک مسئولیت همگانی است که همه دستگاه‌ها باید در پیشبرد اهداف این معاونت همکاری داشته باشند، عنوان کرد: پس از ۳۳سال از تأسیس نهضت سوادآموزی نتوانستیم به اهداف عالیه تعیین‌شده در ریشه‌کن کردن بی‌سوادی دست پیدا کنیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همدان اضافه کرد: مأموریت آموزش‌وپرورش نخست شناسایی افراد ۱۰ تا ۴۹ سال و دوم پیشگیری و انسداد مبادی بی‌سوادی است.

فولادوند بابیان اینکه کودکان کار که از تحصیل بازماندند و بی‌سواد هستند در استان همدان شناسایی می‌شوند، بیان کرد: مدرسه‌ای با عنوان کودکان کار در همدان برای تحصیل این کودکان تأسیس خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد جمعیت‌ بازماندگان از تحصیل در استان همدان بیان کرد: تعداد دو هزار و ۸۹۳ نفر بازمانده از تحصیل در استان همدان وجود دارد که ۶۶۶ نفر از آنان را تاکنون شناسایی و جذب کرده ایم.

فولادوند اظهار داشت: ۴۱ هزار مدرسه با جمعیت دانش‌آموزی زیر پنج نفر در کشور وجود دارد  و ۲۰ مدرسه در کشور نیز با یک نفر دانش‌آموز شناسایی‌شده که این تعداد در استان همدان هفت مدرسه است.

کد مطلب 3010838

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