اجرای سراسری طرح شهاب نیازمند اعتبارات زیادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاه رضایی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی آموزش ابتدایی و بزرگداشت دکتر شکوهی اظهار کرد: دکتر شکوهی عمری را برای تعالی مردم کشور سپری کرد و امروز وظیفه ما است که از او قدردانی کنیم.

وی بیان کرد: اما برگزاری این همایش‌ها برای قدردانی از مقام بزرگان کافی نیست چراکه بخش مهمی از قدر‌شناسی اهل قلم با نقد آثار علمی آن‌ها است.

مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان کشور عنوان داشت: این بنیاد سعی در شناسایی، پرورش و توانمندسازی استعدادهای بر‌تر کشور دارد و در این راستا مدتی است که وارد حوزه ابتدایی نیز شده است.

خراسان جنوبی، یکی از استان‌های بر‌تر در اجرای طرح شهاب

شاه رضایی از اجرای طرح شهاب در کشور خبر داد و گفت: این طرح به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای بر‌تر کشور به صورت پایلوت در پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به گستردگی آموزش و پرورش اجرای این طرح اعتبار بالایی نیاز دارد که بنیاد ملی نخبگان به تنهایی قادر نیست آن را در تمام کشور اجرا کند.

مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان کشور، خراسان جنوبی را یکی از استان‌های بر‌تر کشور در اجرای طرح شهاب عنوان کرد و افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نیاز است که این طرح در سراسر کشور فراگیر شود.

شاه رضایی با بیان اینکه اعتقاد داریم که شناسایی استعداد‌ها از دوران ابتدایی می‌تواند صورت گیرد، اظهار امیدواری کرد: این نوع نگرش تنها مختص به تشکیل جلسات نباشد بلکه هدف از پاسداشت‌های علمی مروری بر آثار علمی بزرگان باشد.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از نظر چهره‌های علمی یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود، افزود: ما به عنوان دفتر تکریم و الگوسازی نخبگان آمادگی داریم که در خدمت همه مخاطبان و استعدادهای برتری که در همایش‌ها چه به عنوان مدعو یا سخنران حضور دارند، باشیم.

آموزش ابتدایی رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت است

معاون آموزش ابتدای وزارت آموزش و پرورش نیز در این جلسه اظهار کرد: همه باید به این باور برسیم که آموزش ابتدایی رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت بوده و استوانه‌ای است که اگر مراقبت از آن به درستی صورت نگیرد بنیانی برای دوره‌های تحصیلی نخواهد بود.

محمد دیمه ور ادامه داد: دوره ابتدایی تنهایی جایی است که می‌توانیم روح پاک و انگیزه تربیت کودکی را مدیریت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد که این نگاه به یک باور عمیق اجرایی در همه مسئولان تبدیل شود و این دوره مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدای وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری نخستین همایش ملی آموزش ابتدایی در خراسان جنوبی، بیان کردک حدود یک هزار و ۷۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که بیش از انتظار بود.