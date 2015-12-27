انقعاد ۸۵ تفاهم نامه همکاری دانشگاه تبریز با دانشگاه های خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قاسم زاده در نشستی با مسئولان دانشگاه قازان تاتارستان گفت: دانشگاه تبریز به عنوان بزرگ ترین دانشگاه شمال غرب کشور دارای ۲۰ هزار دانشجو و ۷۵۰ هیات علمی است.

وی تصریح کرد: دانشگاه تبریز آماده همکاری با دانشگاه قازان در زمینه های مختلف علمی است و آمادگی خود را برای پذیرش بورسیه ۴ دانشجوی تاتارستانی در مقطع کارشناسی ارشد اعلام می کند.

محمد مقدم واحد معاون پژوهشی دانشگاه تبریز نیز در این نشست به سیاست کلی این دانشگاه را در توسعه همکاری های بین المللی اشاره کرد و گفت: هدف ما تبدیل دانشگاه تبریز به یک دانشگاه بین المللی است. ضمن آنکه با تاسیس رشته ادبیات فارسی در دانشگاه فدرال قازان تاتارستان، همکاری های بیشتر ممکن می شود.

وي افزود: تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کنفرانس های مشترک و انجام دوره ها و تحقیقات آموزشی مشترک ازجمله زمینه های همکاری است که می توان بر روی آنها سرمایه گزاری کرد.

آزاد آخونوف رئیس انستتیو بین المللی زبان شناسی دانشگاه قازان نیز دراین نشست، دانشگاه قازان تاتارستان را یکی ازقدیمی ترین دانشگاه های این کشور عنوان کرد و گفت: این دانشگاه دارای عمر ۲۱۰ ساله است و محل آموزش رشته های مختلفی چون طب، شیمی، تاریخ زبان شرقی و ریاضی است و با حدود ۵۰ هزار دانشجو یکی از مهم ترین دانشگاه ها است که برنامه دارد تا سال ۲۰۲۰ جزء ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا شود.

وی افزود: بزرگ‌ترین مرکز مطالعات شرق در روسیه درقرن نوزدهم دردانشگاه قازان تأسیس شده و فعالیت خود را توسعه داده و دستاوردهای علمی خود را در زمینۀ مطالعات تاریخ، فلسفه، مذهب، میراث فرهنگی، هنر، زبان، ادبیات، اقتصاد و مطالعات منطقه‌ای آسیا گسترش می‌دهد.

رئیس انستتیو بین المللی زبان شناسی دانشگاه قازان گفت: نسخه‌های خطی فارسی درکتابخانه‌های قازان وجود دارد که اساتید ادبیات زبان فارسی دانشگاه تبریز می توانند از این گنجینه علمی برای پژوهش و بررسی استفاده کنند.