آزادی گروگان ایرانی و دستگيری گروگانگيران در کشور ترکيه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان البرز، سردار بخشعلی کامراني صالح با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به پليس آگاهی استان البرز مبنی بر اينکه برادرش توسط چندنفر قاچاقچی به گروگان گرفته و سرنوشت نامعلومی در انتظار وی است، بلافاصله پيگيری موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: بنا به اظهارات شاکی پرونده، فرد ربوده شده قصد عزيمت غيرقانونی به يکی از کشورهای اروپايی از خاک کشور ترکيه را داشت که اطلاعات و سوابق خانوادگي و نيز متمول بودن برادر وی توسط يکی از همراهانش در اختيار يک باند تبهکار بين المللی در کشور ترکيه قرار می گيرد که همين امر زمينه اخاذی از فرد مهاجر را فراهم می کند.

فرمانده انتظامی استان البز خاطرنشان کرد: به محض خروج برادر شاکی از مرز کشور، گروگانگيران با انتقال وی به نقطه نامعلومی در کشور ترکيه و زندانی کردن او، به صورت اينترنتی با خانواده اش تماس گرفته و با ارسال فيلم ويدئويی از شکنجه شدن وی و تحريک احساسات خانواده اش، در قبال آزادی برادر شاکی، مبلغ ۱۰ ميليارد ريال از خانواده وی طلب کردند.

سردار کامرانی صالح با اشاره به تشکيل تيمی مجرب از کارآگاهان پليس برای رسيدگی اين پرونده، بيان کرد: با توجه به اهميت موضوع، پرونده در اختيار مقام قضایی قرار گرفت که بازپرس مربوطه اعلام کرد با توجه به اينکه جرم در کشور ترکيه واقع شده و متهمان هم در ايران حضور ندارند بايد اين موضوع از طريق هماهنگی با دستگاه قضا و پليس بين الملل در آن کشور پيگيری شود.

وی اضافه کرد: با توجه به نگرانی های شديد خانواده فرد ربوده شده، کارآگاهان به ويژه شخص رئيس پليس آگاهی استان البرز در تعامل چند ساعته با پليس اينترپل ناجا و تشريح حساسيت موضوع، اين پرونده در اختيار پليس بين الملل ناجا قرار گرفت که بلافاصله مذاکرات آنی از طريق اين پليس با ماموران اينترپل کشور ترکيه و نيز هماهنگی هاي لازم برای رهايی گروگان انجام شد.

فرمانده انتظامی استان البرز در خاتمه گفت: خوشبختانه ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از وصول شکايت با همکاری پليس اينترپل ايران و ترکيه، چهار متهم پرونده که دو نفر آنان ايرانی و دو نفر ديگر تبعه کشور افغانستان بودند، دستگير و فرد ربوده شده در صحت و سلامت کامل آزاد شد.