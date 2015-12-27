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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر/۲

۴۲۲ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد/کاهش ۱.۹ درصدی مرگ و میر

۴۲۲ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد/کاهش ۱.۹ درصدی مرگ و میر

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در ۸ ماه گذشته ۴۲۲ هزار و ۳۴۹ کیلوگرم انواع موادمخدر در کشور کشف شده است و تعداد ۷۰۷۰ تن معتاد متجاهر شناسایی و ساماندهی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر در نشست خبری صبح امروز گفت: در ۸ ماه گذشته ۴۲۲ هزار و ۳۴۹ کیلوگرم انواع موادمخدر در کشور کشف شده است.

 وی درباره میزان مواد کشف شده به تفکیک نیز گفت: در این کشفیات می‌توان به‌کشف ۱۰۸۹۰ کیلو تریاک، ۴۹۶۱ کیلو مورفین، ۳۲۵۴۰۳ کیلو تریاک، ۶۱۷۶۶ کیلو حشیش، ۱۳۷۵ شیشه و ۱۷ هزار سایر مواد اشاره کرد. خوشبختانه با توجه به میزان بالای کشفیات در ۸ ماه ابتدایی امسال در مبارزه با موادمخدر هیچ شهیدی نداشته‌ایم.  همچنین در این رابطه ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ قاچاقچی موادمخدر  دستگیر و دستگاه قضا معرفی شده‌اند. ۴۹ قاچاقچی نیز در ۱۷۵۸ عملیات به هلاکت رسیدند.

افشار در ادامه با اشاره به شناسایی و دستگیری ۷۰۷۰ معتاد متجاهر نیز افزود: قیمت تریاک اکنون به هر مثقال ۲۰۷۷۵ تومان رسیده و پنج سانت هرویین ۹۴۱۸ تومان عرضه می شود؛ همچنین تولید هرویین در داخل بسیار محدود است و نظارت‌ها و جلوگیری از ورود پیش سازها بسیار زیاد است. قیمت شیشه نیز از گرمی ۲۹ هزار در سال گذشته همین موقع به ۷۶ هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: گزارش‌هایی از واردات شیشه و ترامادول داریم که در آنسوی مرزها تولید و وارد کشور می‌شود که دراین‌باره کم کاری غربی ها را در امر مبارزه با مواد مخدر را شاهد هستیم و از کمک های آنها راضی نیستیم.: ما اثبات کردیم که توانمند هستیم و در مبارزه با موادمخدر با جدیت عمل میکنیم؛ طبق آمار ها ما موفق ترین کشور دنیا در امر مبارزه با موادمخدر هستیم.

افشار افزود:‌ مرگ های ناشی از سوء مصرف با وجود افزایش در شش ماه اول، در هشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد کاهش داشته است.

کد مطلب 3010849

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