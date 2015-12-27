ترکیب دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپای تهران امروز یک شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار می شود.

فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریزی برای این دیدار از گئورگی گئورکیف درون دروازه تیمش استفاده می کند و مرتضی اسدی، شهرام گودرزی، امید نظامی پور، مصطفی اکرامی، محمد نصرتی، مگنو باتیستا، امیر کریمی، داریوش شجاعیان، سید مهدی سید صالحی و محمد ابراهیمی دیگر نفرات گسترش فولاد در این دیدار هستند.

مجید جلالی سرمربی تیم سایپا نیز از حامد فلاح زاده، روزبه شاه علیدوست، مجید ایوبی، محمد اسماعیل بیگی، ابراهیم صادقی، جواد نکونام، علی زینالی، ابراهیم شکوری، مهدی ترابی، سجاد مشکل پور و میلاد میداودی در این دیدار استفاده می کند.

هم اکنون تیم سایپا از ۱۵ بازی قبلی خود ۲۴ امتیاز دارد و در رده ششم جدول قرار گرفته، گسترش فولاد نیز با همان تعداد بازی و با ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است.