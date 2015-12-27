به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در نشست انتخابات اعضای مجمع سازمان لیگ فوتسال ضمن تبریک ولادت رسول گرامی اسلام و هفته وحدت گفت: از اینکه در جمع شما حضور دارم خوشحالم و به همه شما بابت زحمات بی دریغی که می کشید و باعث سرافرازی و مطرح شدن بیش از پیش نام ایران در آسیا و جهان مطرح می شوید، خسته نباشید می‌گویم

وی ادامه داد: در کشور ما اداره بخش خصوصی کار دشواری است و جامعه فوتسال یکی از نمونه های بسیار خوب در این زمینه است. علیرغم آنکه فوتسال کشور مشکلات زیادی دارد اما بدون وقفه قدم های خوبی در این سال ها برداشته ایم. کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده و به پشتوانه آن حرف اول را در فوتسال آسیا می زنیم.

رییس فدراسیون در ادامه افزود: اگر امروز مسئولیت کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا بر عهده من است به دلیل زحمات شما باشگاه های فوتسال است. در واقع خودم را نماینده شما در آسیا می دانم و همواره سعی کرده ام تا با پیشبرد اهداف فوتسال کشور، سطح فوتسال آسیا را ارتقا دهیم.

رییس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا بیان کرد: حجم فعالیت تقویم فوتسال آسیا در سال آتی بسیار بالا رفته که البته تصمیمات بسیار خوبی هم در این زمینه گرفته شده که از جمله باید به برگزاری رقابتهای جوانان فوتسال آقایان و بانوان و به نوعی جایگزینی آن با رقابتهای جوانان المپیک فوتبال اشاره کرد. این تصمیم قدم بسیار مهمی بوده که از سوی فیفا برداشته شده است.

وی ادامه داد: کشورهای دیگر حرکت بسیار سریعی در فوتسال دارند بطوری که در جام باشگاه های فوتسال آسیا، باشگاه قرقیزستان باعث حذف باشگاه ژاپنی شد. در واقع با محوریت ایران در آسیا سرعت رشد و توسعه فوتسال در کشورهای دیگر زیاد شده است. در کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا تقویم مدون و قوی از لیگ جوانان تا بزرگسالان را درنظر گرفته ایم و تقویم سنگینی در سال آتی خواهیم داشت. ضمن اینکه نسبت به برگزاری رقابتهای قهرمانی فوتسال بانوان آسیا که هر چهارسال برگزار می شود هم اعتراض خود را بیان کردیم و AFC جلسه فوری را جهت بررسی این اعتراض تشکیل داد و در نهایت مقرر شد این مسابقات همانند مسابقات رده آقایان هر دو سال یکبار برگزار شود. البته مقرر شد دوره های آموزشی و برنامه های دیگر که در بخش آقایان به اجرا در می آید هم در بخش بانوان بدون هیچ محدودیت اجرایی شود که قدم بسیار مهمی برای رشد و توسعه فوتسال بانوان آسیا خواهد بود.

کفاشیان در ادامه گفت: ساختار اداری فوتسال در داخل کشورمان از کمیته فوتسال ای اف سی هم فراتر رفته بطوری که فوتسال ما مجمع و هیات رییسه دارد و در تلاش هستیم تا رییس کمیته فوتسال هم عضو هیات رییسه فدراسیون باشد. به همین منظور نشست امروز بسیار مهم است چراکه شش نفر از جمع شما برای مجمع سازمان لیگ فوتسال انتخاب می شود و با تشکیل مجمع گزارش عملکرد مالی ، گزارش حسابرس و گزارش فعالیت های انجام شده بررسی خواهد شد و در نهایت هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال به اتنخابات گذاشته می شود. اعضای سابق هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال در این نشست حاضر هستند و شاهد این موضوع هستند که در دو سال و نیم گذشته هیچ دخالتی در تصمیمات هیات رییسه فوتسال نداشته ام. امیدوارم هیات رییسه بعدی هم از عملکرد خوبی برخوردار باشد.

وی افزود: صحبت هایی برای کسب میزبانی مسابقات سال آتی جام باشگاه های فوتسال آسیا انجام داده ایم تا از فضای میزبانی نهایت بهره را ببریم. همچنین طی صحبتهایی که داشتیم مقرر شد AFC جوایز خوبی برای تیم های برتر درنظر بگیرد. بطورکلی سال آینده در داخل کشور باید فعال تر از امسال باشیم و حتما تیم زیر 16سال را برای المپیک تشکیل دهیم. همچنین تیم امید هم تشکیل شود و لیگ های رده پایه و بانوان را بطور جدی پیگیری شود که این موارد از وظایف هیات رییسه بعدی خواهد بود.

رییس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: به شخصه از عملکرد کمیته فوتسال رضایت دارم و فوتسال کشور در مسیر درستی قدم بر می دارد. چند روز گدذشته هم رنکینگ جهانی اعلام شد و تیم ملی فوتسال برای نخستین بار پنجم جهان شد. البته با برنامه ریزی هایی که داریم باید سال آینده در جمع چهار تیم قرار بگیریم.

رییس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: بار دیگر از زحمات شما تشکر می کنم و امیدوارم پس از مشخص شدن اعضای مجمع ظرف امروز و فردا، مجمع فوتسال را برگزار کنیم. در ضمن از همه شما دعوت می کنم تا نظرات خود را جهت انعکاس به AFC و بررسی در کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا از طریق افتخاری به بنده انتقال دهید تا بتوانیم برنامه های فوتسال آسیا را به نحو بهتری پیش ببریم.