۱۶۵میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: در پی مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی استان مرکزی در 9 ماهه امسال موفق به کشف ۱۶۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال کالای قاچاق شده است.

وی افزود: این میزان کشفیات در سال گذشته ۱۵۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۹۰۰ریال است که پنج درصد افزایش کشفیات در سال جاری را نشان می دهد.

عزیزی با اشاره به اینکه کالاهای کشف شده شامل سوخت و لوازم یدکی خودرو، لوازم رایانه ای، خوراک، پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی است، بیان داشت: ۲۴۸ خودروی سبک و سنگین نیز در این رابطه توقیف شده است.

وی از دستگیری ۵۶۵ نفر در این رابطه خبر داد و اضافه کرد: ۵۳۴ پرونده کالای قاچاق در استان تشکیل و به همراه متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با تاکید بر مبارزه جدی و قاطع با مخلان نظم و امنیت اقتصادی در استان اظهار داشت: همکاری شهروندان در اجرای ماموریت های انتظامی موفقیت های چشمگیری برای پلیس به همراه دارد.

محموله میلیاردی محصولات غیرفرهنگی در ساوه متوقف شد

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از توقیف محموله ای یك میلیارد ریالی از محصولات غیرفرهنگی و ممنوعه در عملیات روز گذشته پلیس در ساوه خبر داد.

علی اصغر طالبی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه روز گذشته در یكی از محورهای مواصلاتی این شهرستان به یك دستگاه خودروی وانت كه در حال یدك كردن یك دستگاه خودروی سواری بود، مظنون شدند.

وی اضافه كرد: با توقف خودرو و در تحقیقات اولیه، ماموران انتظامی به گفته های سرنشینان خودرو مظنون شدند و در بازرسی یكی از خودروها، محموله ای از كالاهای ممنوعه به ارزش یك میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال را كشف كنند.

طالبی خاطر نشان كرد: ‌در این عملیات چهار نفر دستگیر و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

استفاده از عناوین بیگانه در تبلیغات سردرب واحدهای صنفی ممنوع

اداره نظارت بر اماكن عمومی پلیس استان مركزی در اطلاعیه ای از تشدید طرح برخورد با استفاده كنندگان از عناوین و اصطلاحات بیگانه در تبلیغات سردرب واحدهای صنفی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی تمام متصدیان صنفی استان مركزی می رساند با عنایت به اهمیت، جایگاه و نقش بالای تبلیغات در حوزه های مختلف خصوصا حوزه فرهنگی و در راستای ارتقای سطح هنجارهای اجتماعی و پاسداشت زبان فارسی و همچنین برای اجرای قوانین تدوینی جاری در راستای مقابله با به كارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و مغایر با ضوابط قانونی و شئون اسلامی در تبلیغات سردرب اماکن عمومی تمام كسبه موظف به رعایت موارد خواسته شده در قانون و پرهیز از هرگونه اقدامات خودسرانه و سلیقه ای در این راستا هستند.

اداره نظارت بر اماكن عمومی فرماندهی انتظامی استان مركزی ضمن تقدیر از متصدیان صنفی قانونمند و دعوت از تمامی كسبه به تمكین از ضوابط قانونی موجود در این حوزه به تمام متخلفان اخطار داده است تا نسبت به اصلاحات لازم در تبلیغات معموله اقدام کنند.