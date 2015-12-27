موتور متحرکه صادرات کهگیلویه و بویراحمد توانمندسازی تجار است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۵۷۰ کارت بازرگانی در این استان صادر شده است، افزود: از این تعداد تنها ۹۰ کارت بارزگانی فعال است.

وی با اشاره به طلب ۳۰۰ میلیارد تومانی پیمانکاران این استان از دولت، اظهار داشت: علت اینکه چرا این بخش در حوزه صادرات ورود پیدا نمی کند باید آسیب شناسی شود.

کیانی پور با بیان اینکه دولت منابعی را به منظور حمایت از اتحادیه ها در اختیار بانک توسعه صادرات قرار داده است، تصریح کرد: این بانک باید در خصوص عملکرد خود در طی چند سال گذشته توضیح دهد.

وی با تأکید بر اینکه موتور متحرکه صادرات استان توانمندسازی تجار است، یادآور شد: علاوه براین، مشوق های صادراتی می تواند در توسعه صادرات این استان مؤثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به اینکه استفاده از منابع بانک توسعه صادرات به دو صورت ارزی و ریالی است، بیان کرد: با توجه به متغیر بودن نوسانات قیمت ارز استفاده از منابع ارزی این بانک مفید نیست و تنها می توان از منابع ریالی آن استفاده کرد.

کیانی پور به دو اتحادیه صادراتی محصولات باغی و عسل در این استان اشاره داشت و تصریح کرد: با توجه به عضویت کشاورزان استان در این اتحادیه ها، باید از این دو اتحادیه با ارائه تسهیلات حمایت شود.

وی یادآور شد: در این خصوص باید قواعد پرداخت تسهیلات به این اتحادیه ها تسهیل شود.