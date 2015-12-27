برنامه پنج ساله برای ساماندهی شکار و صید در منطقه فریدونکنار

ناصر مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از سال‌ها که مسئولان محیط زیست به هر دلیل به بحث دامگاه‌های فریدونکنار وارد نمی‌شدند ما با طرح ۵ ساله‌ای که طراحی کردیم و با حضور محیط‌بانان توانستیم که غازدام‌ها را در آنجا جمع کنیم.

وی با بیان این که این اتفاق شروع خوبی بود که امیدواریم بتوانیم آن را ادامه بدهیم، گفت: این موضوع را همچنان پیگیری می‌کنیم و برنامه هم داریم که با کمک اهالی و مردم محلی و همچنین با کمک نیروی انتظامی، آن منطقه را پایش کنیم.

مهردادی در پاسخ به این که آیا کنترلی برای جلوگیری از نصب دوباره دامگاه‌ها در منطقه انجام خواهد شد یا خیر گفت: کسانی که چنین حرف‌هایی را مطرح می‌کنند معلوم است که در اصل دلشان با دامگاه‌داران است. حتما مرتبا به منطقه سرکشی می‌شود. ما آنجا پاسگاه احداث کرده‌ایم و پیگیر مساله هم هستیم.

وی با تاکید بر این که طی یک برنامه پنج ساله منطقه کاملا ساماندهی خواهد شد، گفت: کسانی که دلسوز محیط زیست و طبیعت و پرندگان هستند از این موضوع خیلی خوشحال شدند و تا به حال صدها نفر به زنگ زدند و از این اقدام تقدیر و تشکر کردند و خداقوت گفتند.

مهردادی با تاکید بر اهمیت کار بزرگی که صورت گرفته است، گفت: امیدواریم که با کمک رسانه‌ها و حمایت آنها بتوانیم این را به پیش ببریم. اقدامات روز گذشته یک شروع خوبی بود که تکمیلش نیازمند آن است که همه دستگاه‌ها ما را کمک کنند و برای این که سازمان‌های مردم نهاد هم به ما بپیوندند برنامه‌هایی داریم.

در راستای اجرایی شدن طرح ۵ ساله ساماندهی شکار و صید در منطقه فریدونکنار، روز گذشته ۴۰ نفر ازمحیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری نیروی انتظامی و مردم بومی موفق شدند در دو مرحله دام‌های هوایی(غازدام‌ها) را در منطقه فریدونکنار جمع آوری کنند.

فعالان محیط زیست سال‌هاست به روش صید پرندگان بومی و مهاجر در فریدونکنار معترضند. صید پرندگان با روش خاصی و بر اساس ماه‌های قمری انجام می‌شود. در فاصله بیستم هر ماه قمری تا پنجم ماه بعد ماه، دیر طلوع می‌کند و کوچک است و آسمان به شدت تاریک است. قبل از این ۱۵روز منطقه را کاملا امن می‌کنند. صیادها در منطقه نگهبانی می دهند که ماشین و موتور رد نشود، کسی تیراندازی نکند و حتی برای پرندگان غذا می‌ریزند، با اين كار پرندگان را به محیطی که می‌خواهند در آن دام بگذارند عادت می دهند اما وقتی این بازه زمانی تاریک فرا می‌رسد تورهای هوایی را می‌گذارند و پرندگان که عادت کرده‌اند هرشب در منطقه امن تغذیه کنند در دام می‌افتند و هر شب تعداد زیادی از انواع پرندگان به دام می‌افتند.