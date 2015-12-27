سهم پژوهش از دروس اصلی طلاب مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حافظه محور بودن و نبود راهبرد پژوهشی در تحصیل طلبه‌های علوم دینی، در سال‌های اخیر مورد نقد بزرگان و استادان حوزه بوده است. استادانی که خود در عرصه پژوهش دستی در کار دارند، نگرانند که نظام آموزشی فعلی حوزه‌های علمیه نمی‌تواند طلبه پژوهشگر تربیت کند.

آنها معتقدند که نظام آموزشی حوزه‌های علمیه باید توأم با پژوهش باشد تا طلبه‌های علوم دینی بتوانند مسیر رشد و ترقی را با سرعت و کیفیت بالاتری طی کنند.

چندی پیش دو معاونت آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه تصمیم گرفتند که برای سوق دادن طلبه‌ها به عرصه پژوهش ۵ نمره از یک درس را برای تکالیف پژوهشی الزامی کنند. این اقدام حوزه‌های علمیه گرچه امیدواری به توسعه پژوهش را فزونی بخشیده ولی نمی‌توان از آن به عنوان تنها ناجی نظام آموزشی حافظه محور نام برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد ، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه غیر از اختصاص ۵ نمره به تکالیف پژوهشی چه طرح‌هایی برای پژوهش محور شدن نظام آموزشی دارد، اظهار داشت: در پژوهش محورشدن نظام آموزشی چند کار در دست اقدام است که در طول زمان مشخص خروجی آنها نمود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی حوزه‌های علمیه در حال بازنگری است، گفت: بازنگری سطح یک پایان یافته و از امسال در ۱۳ مدرسه به صورت آزمایشی در حال اجراست که اگر با توفیق حاصل شود، در تمامی مدارس اجرا خواهد شد.

الزام طلاب به پژوهش

به گفته معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، الزامات پژوهشی برای فعالیت‌های علمی طلاب مهمترین تحولی است که در نظام جدید آموزشی سطح یک رخ داده است.

حجت‌الاسلام عماد گفت: در گذشته تکلیف طلاب فقط جنبه آموزشی داشته و از نظر آموزشی ارزیابی می‌شدند، ولی در نظام جدید سطح یک، طلبه در طول ۶ سال تحصیل باید دو واحد نظری عملی مهارت‌های پژوهش را فرا بگیرد و در استان‌های مختلف نیز دو واحد دیگر در دستور کار قرار گرفته است، بنابراین ۴ واحد آموزش نظری - عملی در عرصه پژوهش در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: طلاب موظف هستند در هر نیمسال، حداقل در یکی از دروس اصلی حوزه، یک پژوهش انجام دهند و آن پژوهش ۲۵ درصد نمره ارزشیابی تحصیلی آن درس را در بر می‌گیرد. در سایر دروس هم با تشخیص مدیریت واحد آموزشی و شورای مدرسه با ضریبی از یک و ۲۵ صدم به بالا در نظر گرفته می‌شود.