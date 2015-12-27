به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه روز سه شنبه هفته جاری به ریاض پایتخت عربستان سفر می کند.

بر اساس این گزارش، دفتر ریاست جمهوری ترکیه با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب، تصریح کرد: این سفر به دعوت رسمی «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان انجام می شود.

بنا بر اعلام دفتر رجب طیب اردوغان، سفر وی به ریاض برای دیدار با مقامات سعودی دو روز به طول خواهد انجامید.

این دفتر در بیانیه خود همچنین اعلام کرده است: اردوغان در جریان سفر به عربستان سعودی با مقامات این کشور درباره آخرین تحولات منطقه و همچنین لزوم تقویت روابط میان آنکارا و ریاض در تمامی زمینه ها بحث و تبادل نظر می کند.