تحقق ۹۲ درصدی طرح بازرسی«طاها» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد صادق حسینی فرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحقق ۹۲ درصدی اجرای طرح بازرسی «طاها» در لرستان اظهار داشت: در راستای کنترل اقلام توزیع شده در سطح عرضه و سالم سازی بازار مصرف، در نه ماهه سال جاری ۶ هزار و ۴۴۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه سطح استان توسط کارشناسان اداره کل استاندارد و شرکت های بازرسی انجام شد.

وی با بیان اینکه با توجه به برنامه ابلاغ شده از ستاد، برنامه بازرسی طرح «طاها» در لرستان ۷۰۰۰ مورد است، تصریح کرد: با توجه به عملکرد نه ماهه استان و انجام ۶ هزار و ۴۴۸ مورد بازرسی در این مدت، طرح «طاها» تا پایان سال به طور کامل تحقق می یابد.

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان لرستان ادامه داد: علاوه بر نظارت های برنامه ریزی شده، کارشناسان این اداره کل با مشارکت فعال در طرح های میدانی از جمله طرح میزان و گشت های مشترک با سایر دستگاه های نظارتی، کالاهای عرضه شده در بازار را کنترل می کنند.