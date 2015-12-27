تکمیل پل سیدی به ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی گفت: پل سیدی یکی از بزرگترین پل ها در سطح شهر کرمان است که هفت دهنه دارد و همین امر حجم کار را بالا برده است.

بابایی با بیان این که تکمیل این پل به ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، ادامه داد: با اجرای این پروژه مشکل ترافیک این محدوده حل می شود.

وی با بیان این که اولویت ما اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است، تصریح کرد: لوپ شمال شرقی پل چهارراه جوپاری نیمه تمام مانده است که برای اتمام به هفت میلیارد تومان برای تملک نیاز دارد.

شهردار کرمان با اشاره به نیمه کاره ماندن پل ایثار واقع در ابتدای بلوار شاهد، تصریح کرد: باید تملکات را انجام دهیم تا مسیر ترافیکی آزاد شود.