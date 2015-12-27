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  2. شهری
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

امشب؛

مانور تخليه اضطراری مسافران متروی تهران در خط يك برگزار می‌شود

مانور تخليه اضطراری مسافران متروی تهران در خط يك برگزار می‌شود

مانور تخلیه اضطراری در خط یک متروی تهران امشب در ايستگاه شهر ري برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاري اين مانور، بررسی وضعیت راه‌های تخلیه اضطراری مسافران و تمرين امداد رساني از محدوده تونل بوجاری(حدفاصل مترو شهرری و باقرشهر) در مواقع بحرانی است.

براساس اين گزارش، مانور تخلیه اضطراری با موضوع بروز اختلال فني و آتش سوزي در يكي از باكس هاي قطار در محدود ۸۰۰ متري زير زمين محدوده تونل بوجاری اتفاق مي افتد و در اين مانور افراد كم توان، ۳ مصدوم و ۷ نفر سرپايي به بيمارستان انتقال داده خواهند شد.

گفتني است، ۱۲ واحد از شركت بهره برداري مترو تهران، نيروهاي ستاد بحران منطقه ۲۰ شهرتهران، اورژانس تهران، جمعيت هلال احمر، سپاه ناحيه حضرت عبدالعظيم حسني(ع)، پليس راهور و پليس ناجا در اين مانور حضور دارند

 

کد مطلب 3010885
سیامک صدیقی

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