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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

معرفی دانشمند حوزه غدد در «من ایرانی‌ام»

معرفی دانشمند حوزه غدد در «من ایرانی‌ام»

در برنامه «من ایرانی‌ام» که دوشنبه ۷ دی ماه پخش می شود به جنبه های علمی زندگی محمد باقر لاریجانی دانشمند حوزه غدد پرداخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی مقدم کارگردان مجموعه «من ایرانی ام» درباره این قسمت از برنامه توضیح داد: محمد باقر لاریجانی رییس بخش غدد بیمارستان دکتر شریعتی است و علاوه بر دکترای عمومی، تخصص داخلی و فوق‌ تخصص رشته غدد و متابولیسم، دوره پیوند پانکراس را در ایتالیا و کانادا پشت سر گذاشته است.

وی ادامه داد: این قسمت از «من ایرانی ام» به خاطر شرایط سخت تولیدی نتوانستیم وارد زندگی شخصی محمدباقر لاریجانی شویم و صرفا توانستیم به جنبه های علمی زندگی او بپردازیم. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و فاضل لاریجانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل برادران شخصیت معرفی شده هستند که در این برنامه درباره وی صحبت می کنند.

«من ایرانی‌ام» تولید مشترک شبکه‌های مستند و پرس تی وی است و به ۱۰ تن از دانشمندان ایرانی می‌پردازد. افرادی که در نشریه آی اس آی و سایت تامسون رویترز به عنوان یک درصد دانشمند برتر جهان شناخته شده اند که تولید علم می‌کنند و مقالاتشان جزو پراستنادترین مقالات این رسانه ها بوده است.

در جدول سایت تامسون رویترز ۲۰ دانشمند ایرانی هستند که ۱۰ نفر از آنها خارج از کشور زندگی می‌کنند و ۱۰ نفر دیگر ساکن ایران هستند و «من ایرانی ام» به زندگی حرفه‌ای، علمی‌ و شخصی دانشمندانی پرداخته که در کشور مانده اند.

عوامل «من ایرانی ام» عبارتند از تهیه‌کننده: عماد خدابخش، کارگردان: مهدی بخشی مقدم، دستیار کارگردان و برنامه ریز: وحید شمشیریان، تصویربردار: سرکیو مسگری، صدابردار: قادر قادری، دستیار تصویربردار: محسن ایستیری، مدیر تولید: حمید احمدی، تدوین: داود قادری.

این مجموعه دوشنبه ها ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن می‌رود و قسمت نهم آن نیز هفتم دی پخش می شود. بازپخش این قسمت ساعت ۹:۳۰ چهارشنبه نهم دی و ۱۸:۳۰ جمعه ۱۱ دی خواهد بود.

کد مطلب 3010886

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