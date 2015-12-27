به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی مقدم کارگردان مجموعه «من ایرانی ام» درباره این قسمت از برنامه توضیح داد: محمد باقر لاریجانی رییس بخش غدد بیمارستان دکتر شریعتی است و علاوه بر دکترای عمومی، تخصص داخلی و فوق‌ تخصص رشته غدد و متابولیسم، دوره پیوند پانکراس را در ایتالیا و کانادا پشت سر گذاشته است.

وی ادامه داد: این قسمت از «من ایرانی ام» به خاطر شرایط سخت تولیدی نتوانستیم وارد زندگی شخصی محمدباقر لاریجانی شویم و صرفا توانستیم به جنبه های علمی زندگی او بپردازیم. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و فاضل لاریجانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل برادران شخصیت معرفی شده هستند که در این برنامه درباره وی صحبت می کنند.

«من ایرانی‌ام» تولید مشترک شبکه‌های مستند و پرس تی وی است و به ۱۰ تن از دانشمندان ایرانی می‌پردازد. افرادی که در نشریه آی اس آی و سایت تامسون رویترز به عنوان یک درصد دانشمند برتر جهان شناخته شده اند که تولید علم می‌کنند و مقالاتشان جزو پراستنادترین مقالات این رسانه ها بوده است.

در جدول سایت تامسون رویترز ۲۰ دانشمند ایرانی هستند که ۱۰ نفر از آنها خارج از کشور زندگی می‌کنند و ۱۰ نفر دیگر ساکن ایران هستند و «من ایرانی ام» به زندگی حرفه‌ای، علمی‌ و شخصی دانشمندانی پرداخته که در کشور مانده اند.

عوامل «من ایرانی ام» عبارتند از تهیه‌کننده: عماد خدابخش، کارگردان: مهدی بخشی مقدم، دستیار کارگردان و برنامه ریز: وحید شمشیریان، تصویربردار: سرکیو مسگری، صدابردار: قادر قادری، دستیار تصویربردار: محسن ایستیری، مدیر تولید: حمید احمدی، تدوین: داود قادری.

این مجموعه دوشنبه ها ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن می‌رود و قسمت نهم آن نیز هفتم دی پخش می شود. بازپخش این قسمت ساعت ۹:۳۰ چهارشنبه نهم دی و ۱۸:۳۰ جمعه ۱۱ دی خواهد بود.