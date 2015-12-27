فرهنگ جدیدی از معنای کار باید تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان فارس، آیت الله اسد الله ایمانی در دیدار با فعالان اقتصادی استان فارس افزود: کار دولت در بخش اقتصادی تجارت و رقابت با مردم نیست زیرا دولت صنعتگر نیست بلکه باید در این زمینه برنامه ریزی کند و از راه های مختلف جلوی کار و فعالیت دشمن را بگیرد و ما نباید کمبودها، ضعف و سستی برنامه ریزی خود را بر عهده تحریم ها بگذاریم.

وی با بیان اینکه هیچ کاری بدون برنامه و مدیریت نتیجه نخواهد داشت، بیان کرد: در حوزه اقتصاد در کشور نیازمند برنامه هستیم و اینکه اعلام می کنند تحریم ها اقتصاد ما را فلج کرده به این معناست که دشمن به ما حمله کرده و ما شکست خورده و نابود شده ایم که چنین معنایی در اسلام وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز عنوان کرد: ما در بخش برنامه ریزی در حوزه اقتصاد ضعیف عمل کرده ایم و به همین دلیل از راه اصلی دور مانده ایم و در این بخش درگیر بگومگو ها و کشمکش ها هستیم.

آیت الله ایمانی ادامه داد: صرفا ایجاد شغل مورد نظر ما نیست بلکه نیاز اصلی ما رونق تولید است و شغل مناسب باید منطبق با تولید باشد که اتاق بازرگانی در کشور ما با تجارب فراوان، باید برای بهبود وضعیت صادرات و واردات استان همت کند.

وی افزود: با وجود مشکلات عدیده در مسیر رونق تولید در کشور امروز جهاد ثروتمندان جامعه، یک جهاد اعظم در راه تولید است.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: عمده مشکلات، بدبختی ها، اعتیاد، جرم و بزه ناشی از بیکاری است که اگر مسئولین امر دغدغه این مسایل را داشتند همه اختلافات در این حوزه را کنار گذاشته و در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش می کردند.

آیت الله ایمانی گفت: همه پیامبران الهی در کنار حرکت معنوی و تربیتی، معیشت مردم را نیز مد نظر داشتند و در کنار دعوت به آخرت و کمالات روحانی و انسانی، امر معیشت مردم را ساماندهی می کردند.

وی افزود: هیچ یک از پیامبران الهی از معیشت جامعه غافل نبودند و در تمام دوران ها برای معیشت مردم برنامه و برای رشد وبالندگی در فضای زندگی مردم تدبیر و مدیریت داشتند. انسان باید از امکانات دنیا برای رسیدن به کمالات مطلوب استفاده کند اما به آنها وابسته نشود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس بیان کرد: پیامبران جامعه را از نظر کمالات مورد نیاز، رشد می دادند که وجود دانشمندان بزرگ در تاریخ اسلام نشان از چارچوب فکری ایجاد شده از سوی پیامبران بوده است.

آیت الله ایمانی ادامه داد: امروز باید فرهنگ جدیدی در تعریف معنای کار و شغل نوشته شود که متاسفانه امروز اکثر جوانان فارق التحصیل ما تنها کار اداری و میز نشینی را شغل می دانند.

وی افزود: منابع دینی ما جامعه را به تلاش، فعالیت و کار دعوت می کند و جامعه را از وادادگی برحذر می دارد. کار مطلوب، بر فکر و نیروی بازو متکی و به تولید منجر می شود و زندگی افراد را تامین می کند.

آیت الله ایمانی ادامه داد: متاسفانه امروزه این مسایل کار به حساب نمی آید و این درحالی است که وضعیت نامطلوبی در جامعه ما حاکم است که شباهتی به اسلام ندارد و متاسفانه به اسم اسلام مواردی در حوزه کار و فعالیت مطرح می شود که ساختگی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: اسلام دین کار و تولید و احترام به سرمایه پاکیزه است و تفاوت جامعه امروز با مبانی اسلام واقعی، بیانگر ضرورت بازنگری در فرهنگ دینی و کار در جامعه است.