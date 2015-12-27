ایجاد پایگاه های روستائی ازالویت های هلال احمر آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه های امداد روستایی زندآباد و سراجه لو از توابع بخش مرکزی اهر بمناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی و همزمان با سالگرد زلزله بم، با حضور مدیر عامل جمعیت هلال احمراستان آذربایجان شرقی و فرماندارشهرستان اهر راه اندازی شد.

این دو پایگاه امدادی که کانکس های مورد نیاز آنها از سوی دهیاری روستاها تهیه و توسط جمعیت هلال احمر شهرستان اهر تجهیز شده اند، با هدف امدادرسانی سریع در مواقع بحرانی در روستاهای دور افتاده زندآباد و سراجه لو شهرستان اهر مورد بهره برداری قرار گرفتند.

ایجاد پایگاه های روستائی ازالویت های هلال احمر آذربایجان شرقی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این پایگاه های امداد روستائی اظهار داشت: با توجه به اینکه بافت کاهگلی و فرسوده مناطق روستایی درصد آسیب پذیری از حوادث را بالا برده است، راه اندازی پایگاه های امداد در روستاهای دور افتاده استان از الویت های مهم جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی است.

عزیز نوری در ادامه با اشاره به عزم جدی جمعیت هلال احمر برای توسعه و افزایش این نوع پایگاه های امدادی تصریح کرد: در صورتی که محل پایگاه های روستائی از سوی مسئولان و دهیاری ها تأمین شود، تجهیز آن از سوی جمعیت هلال احمر انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر برای امدادرسانی بهینه در زمان وقوع حوادث اقدام به تشکیل تیم های امداد روستایی و محله محور نموده است که در همین راستا تشکیل تیم ها را از روستای دور دست و صعب العبور شروع کرده ایم و اگر بتوانیم امکانات و آموزش های لازم را به این تیم ها انتقال دهیم و گروه های بومی تا رسیدن تیم های امدادی از مرکز استان و شهرستان ها وارد عمل شوند نتیجه بسیار خوبی خواهیم گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خاطر نشان شد: اگر بخواهیم خسارت های ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی را در اقصی نقاط کشور و به خصوص در روستاهای دور افتاده قبل از رسیدن نیروهای امداد رسان کاهش یابد، باید در حد توان پایگاه ها و تجهیزات امدادی راه اندازی شود و این امر با همت و همکاری خود مردم تحقق خواهد یافت.

کارآیی پایگاه های امداد و نجات روستائی در زمان حوادث آشکار می شود

فرماندار شهرستان اهر نیز گفت: تجهیز پایگاه های امداد و نجات جاده ای و به خصوص پایگاه های امدادی روستاها به امکانات جدید از اولویت های مهم در شهرستان اهر است چرا که پایگاه های روستایی هلال احمر مامن و قوت قلبی برای مردم روستا در زمان وقوع حوادث بوده و کارآیی خود را در زمان حوادث نشان خواهند داد.

سید محمد عابدی، گفت: در جهت کاهش خسارت های ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی خود مردم نیز باید در کنار ادارات امدادرسان همکاری کنند و آموزش های لازم در زمینه امداد و نجات را ببینند و نسبت به تهیه امکانات اولیه امدادی اقدام کنند.

فرماندار شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود از دهیاران نیز خواست تا نسبت به ارائه آموزش های امدادی به اهالی روستاها با بهره گیری از مربیان هلال احمر اقدام کنند.

راه اندازی ۱۰ پایگاه امداد و نجات روستائی دیگر در شهرستان اهر

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اهر نیز در این مراسم گفت: تیم های امدادی روستائی از پنج نفر نیروی آموزش دیده با مسئولیت دهیار تشکیل و دهیارها بعنوان مدیر بحران و رابط جمعیت هلال احمر در زمان وقوع حوادث شناخته می شوند.

فیض اله محمدیان ادامه داد: در همین راستا جمعیت هلال احمر شهرستان اهر اقدام به ارائه آموزش های لازم در ۱۰ روستای دیگر برای راه اندازی پایگاه های امدادی کرده است که در دهه فجر بصورت رسمی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی به وظایف این گروه های امدادی در زمان وقوع حوادث نیز اشاره و تصریح کرد: این تیم ها در زمان وقوع حوادث و سوانح با جمعیت هلال احمر در ارتباط بوده و تا رسیدن نیروهای امدادی از مرکز اقدام به جستجو و نجات مصدومان خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اهر در پایان با تشریح امکانات و تجهیزات پایگاه های امداد روستائی این شهرستان گفت: کانکس این پایگاه ها توسط فرمانداری تهیه شده و دارای تجهیزاتی چون دو دستگاه چادر، یک عدد کیف کمک های اولیه، لباس امدادی، بیل و کلنگ، کپسول آتش خاموش کن ودست کش کار هستند.

گفتنی است در حاشیه افتتاح پایگاه روستایی سراجه لو، اهالی این روستا با حضور در محل افتتاح پایگاه امداد روستایی از خدمات جمعیت هلال احمر در زلزله سال ۹۱ ارسباران در این روستا و همچنین کمک به تعمیر و تکمیل مسجد سراجه لو تقدیر کردند.