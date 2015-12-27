سلامت مردم سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، كامران باقری لنكرانی، ظهر یکشنبه در سمينار پزشك خانواده افزود: طرح پزشک خانواده موضوع سیاسی نبوده و نیست زیرا از ۴۰ سال قبل وجود داشته و البته قرار هم نبوده که به‌طور پایلوت اجرایی شود.

وی تصریح کرد: علم پزشكی به‌سرعت در حال تغییر است و ما باید خودمان را با آن هماهنگ کنیم.

رئیس مرکز سیاست‌گذاری سلامت ادامه داد: طرح پزشك خانواده از زمان رازی وجود داشته زیرا در اجرای این طرح به خانواده توجه می‌شود.

لنکرانی تأکید کرد: این طرح به هیچ دولت خاص سیاسی مربوط نیست و نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که سلامت مردم نیز سیاسی شود.

در ادامه دبیر علمی سمینار نیز گفت: ۱۴۰ مقاله به دبيرخانه سمينار ارسال شد که ۲۰ درصد مقالات مورد تائید قرار نگرفت.

حسن جولایی افزود: برگزاری این سمینار برای پزشکان خانواده بسیار تأثیرگذار است زیرا تمامی جواب سؤالات را می‌توانند دریافت کنند.

وی تأکید کرد: اجرایی شدن این طرح قدمی مهم و بزرگ برای سلامت استان فارس است.