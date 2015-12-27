نسخه خطی قرآن کریم اثر خوشنویس کوهدشتی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نسخه خطی قرآن کریم طلاکاری شده اثر یاسر زالپور هنرمند کوهدشتی ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل ارشاد لرستان، امام جمعه کوهدشت، رئیس اداره ارشاد کوهدشت و برخی مسئولان اداری این شهرستان در مجتمع فرهنگی هنری امید کوهدشت برگزارشد.

یاسر زالپور در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یازده آذرماه ۹۳ کار کتابت قرآن کریم را آغاز و یکم آذرماه ۹۴ توانستم آن را تمام کنم.

وی ادامه داد: تا کنون ۱۵ جزء از این کتاب آسمانی طلاکاری شده و امیدوارم به پشتوانه کمک مسئولان کار طلاکاری ۱۵ جزء دیگر نیز انجام شود.

این خوشنویس کوهدشتی با بیان اینکه این نسخه خطی از قرآن کریم در ۳۰۰ برگ و هر صفحه به اندازه ۵۰ در ۳۵ کتابت شده است، تصریح کرد: برای کتابت این نسخه خطی از قرآن کریم ۴۵ میلیون تومان هزینه شده که امیدوارم با کمک مسئولان بتوانم کار طلاکاری و تذهیب آن را تا پایان ادامه دهم.

درپایان این مراسم از نمایشگاهی در همین رابطه بازدید شد تا صفحاتی از قرآن خطی کتابت شده توسط یاسر زالپور به نمایش گذاشته شود.