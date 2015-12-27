به گزارش خبرنگار مهر، بازرسان کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری که برای بررسی شرایط میزبانی ایران در سال ۲۰۱۷ به ایران آمده بودند، عصر امروز یکشنبه در نشست خبری مشترکی با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و راهنمایان گردشگری یکی از مشکلات پیش روی میزبانی ایران را نبود سرویس بهداشتی اعلام کردند.

مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری کشور در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاران که پرسیدند اکنون با توجه به مطرح شدن چنین مشکلاتی سازمان میراث فرهنگی قرار است چه کاری انجام دهد، گفت: خدا خیر بدهد به کسی که گفت می‌خواهد در ایران سرویس بهداشتی بسازد. مثال «چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج» را می‌توان برای سرویس های بهداشتی در نظر گرفت. باید شهرداری ها به این موضوع بپردازند. کسانی که در دولت قبل گفته بودند می توانند این کار را انجام دهند و نتوانسته اند، اکنون باید پاسخگو باشند. مباحثی را که با آنها برخورد کرده اید را مطالبه کنید. کسی که می خواهد مدیریت گردشگری در کشور انجام دهد و حضور گردشگران خارجی را افزایش دهد، باید بتواند از عهده چنین کارهایی برآید.

وی افزود: ما موظفیم در حوزه حاکمیتی برای این کنوانسیون و اجرای آن حمایت کنیم و با حداکثر همراهی دستگاه‌های متولی کار کنیم. بحث ویزا نیز در اختیار سازمان میراث فرهنگی نیست، اما باید بتوانیم از دستگاه‌های مختلف برای گرفتن حمایت استفاده کنیم.

معاون گردشگری کشور از مسئولان برگزاری کنوانسیون ۲۰۱۷ خواست که کرمان را جزء یکی از مکان‌های بازدید راهنمایان گردشگری در سال ۲۰۱۷ قرار دهد، گفت: سال ۲۰۱۷، سالی است که یکی از استان‌های پهناور ما موفق به داشتن ۵ اثر جهانی خواهد شد. درخواستم این است که در برنامه دیدار این کنوانسیون کرمان را نیز جزء مقصدها قرار دهید. چون این استان با وجود ظرفیت‌های زیاد نیازمند حمایت و نگاه جهانی است و این فرصتی است که توسط خودمان به وجود آمده است.

مشکل سرویس بهداشتی با شهرداری‌هاست

در بخش دیگری از این نشست محسن حاجی سعید یکی از اعضا انجمن راهنمایان گردشگری هم به موضوع مطرح شده درباره سرویس‌های بهداشتی واکنش نشان داد و گفت: قرار نیست در یکسال پیش رو همه مشکلات گردشگری را حل کنیم، اما مشکلاتی که بازرسان اعلام کردند مانند پارکینگ و سرویس بهداشتی به خاطر عدم مشارکت شهرداری ها است.

وی افزود: به خاطر همین با نمایندگان شهرداری در استان‌ها صحبت کردیم و سازمان میراث فرهنگی نیز فشار آورده است. رفع مشکل سرویس‌های بهداشتی جزو کارهایی است که شهرداری ها موظف به انجام آن هستند ما از رسانه‌ها می خواهیم که پیگیر این موضوع باشند. چون شهرداران اصفهان، یزد حتی ابرکوه قول داده‌اند در مکان‌هایی که پیش بینی شده تا یکسال آینده مشکل سرویس بهداشتی و پارکینگ را حل کنند.

روبی‌ روی، از بازرسان و نایب رئیس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری هم در پاسخ به سوالی درباره مشکل مصوبه کنگره آمریکا درباره حضور گردشگران ۳۸ کشور در ایران و تاثیر آن در میزبانی کنوانسیون ۲۰۱۷ توضیح داد: این یک تصمیم فردی است و کسی که می‌خواهد به ایران سفر کند با توجه به چنین محدودیت هایی، باید ببیند آیا تصمیم به سفر دارد یا خیر؟ همچنین این مساله سیاسی است و ما نمی توانیم پاسخگوی آن باشیم.

بازرس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری از برگزاری این کنوانسیون در ایران چه حمایت‌های معنوی و مالی خواهد کرد؟ اظهار کرد: بدون شک فدراسیون و هیات اجرایی حمایت از این برنامه را بخشی از کارهای خود می داند. علت حضور ما نیز می تواند یکی از این حمایت ها باشد. ما تلاش خود را برای تشویق افراد برای حضور در این برنامه و ارتقاء کنوانسیون انجام خواهیم داد. وبسایت فدراسیون نیز در شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای هر چه بهتر مطرح کردن این کنوانسیون به حساب می‌آید.