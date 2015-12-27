سایت نمایشگاه دائمی کهگیلویه وبویراحمد ۶۰درصدپیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وکیلی ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کارگروه توسعه صادرات که در تیرماه سال جاری برگزار شد هر کدام از طرفین مربوط به احداث سایت نمایشگاه های دائمی ملزم به اجرای یک سری تعهدات شدند.

وی با بیان اینکه شرکت نمایشگاه های دائمی به همه تعهدات خود عمل کرد، اظهار داشت: این در حالیست که هم اکنون به دلیل یک سری کارشکنی ها با مقاصد شخصی، در انجام این زیرساخت که منافع عموم را در پی دارد و از عدم انجام آن ضرر و زیان زیادی عاید استان می شود خلل وارد شده است.

وکیلی تصریح کرد: در خصوص مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان فرمانداران به صورت مستقل عمل می کنند و می گویند مصوبات استان برای ما لازم الاجرا نیست.

وی بیان کرد: علاوه بر این ادارات صنعت، معدن و تجارت برخی از شهرستان ها تبعیتی از سازمان صنعت ومعدن استان ندارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های دائمی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه کار احداث سایت نمایشگاه های دائمی انجام شده است و سوله آن در طی دو روز آینده نصب خواهد شد، عنوان کرد: این سایت در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وکیلی با بیان اینکه شرکت نمایشگاه های دائمی سرمایه های سهامداران را با استناد به مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان جمع آوری کرد، افزود: اما با وجود زمان بندی برنامه، هنوز تفاهم نامه این شرکت مبادله نشده است.

وی تصریح کرد: عده ای بر اساس یک سری کاغذهای بی پشتوانه موضوع مربوط به ۱۳.۵ هکتار از این زمین را که دو سال پیش مقرر شد به شرکت نمایشگاه های دائمی ملحق شود را در دادگاه مطرح کرده و در پی جدا کردن این ۱۳.۵ هکتار از سایت نمایشگاه های دائمی هستند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های دائمی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هم اکنون بعضی از سرمایه گذاران با توجه به وجود این مشکلات خواهان برگرداندن اصل سرمایه خود هستند، خواستار برگزاری جلسه ای اختصاصی برای بررسی این مشکلات شد.