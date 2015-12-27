به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه انیمیشن «توتک و تراب» به سفارش مرکز صبا و تهیه کنندگی و کارگردانی شیوا حسین پور در ۷ قسمت ۱۰ دقیقه ای با تکنیک عروسکی تک فرم مراحل پیش تولید خود را می گذراند.

داستان این مجموعه به قلم حسین معماری برای گروه سنی کودک به رشته تحریر درآمده است و ماجراهای خواهر و برادری به نام های توتک و تراب را به تصویر می کشد که هر بار با خوردن یک شکلات وارد دنیای آرزوهای خود می شوند.

آنها در دنیای آرزو با مشکلاتی مواجه و دچار بحران می شوند که در این بحران ها به نکات مثبت زندگی خود پی برده، از آرزوی خود پشیمان شده و با رسیدن به نکات مفید و ذکر جمله مثبتی به دنیای واقعی خود باز می گردند.

مراحل نهایی پیش تولید این مجموعه در حال اتمام است و به زودی مراحل فیلمبرداری آن انجام خواهد شد.

عوامل این انیمیشن عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: شیوا حسین پور، مشاور و دستیار کارگردان: حسین معماری، مدیر تولید: علیرضا توکلی، انیماتور: شیوا حسین پور، طراحی فضا و طراحی کارکتر: توحید توانا، عروسک ساز: مژگان عسگری، طراحی و ساخت دکور: مهرزاد حسین پور، آکسسوار: شهره دهکردی.