عملیات گازرسانی به منطقه حاشیه نشین عباس آباد ساوه آغاز شد

شهلا میرگلوبیات در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات شبکه گذاری منطقه حاشیه نشین عباس آباد ساوه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان به طول ۵.۵ کیلومتر با نصب ۱۲۰ علمک گاز از اواخر آذر ماه سال جاری آغاز شده است و تمامی ساختمان هایی که خارج از اراضی ملی در این منطقه هستند از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه ساکنان این منطقه به دلیل نداشتن خدمات لازم در طی چندین سال گذشته با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند، افزود: لازم است که نسبت به ساماندهی وضعیت این گروههای کم درآمد جامعه اقدام شود چراکه ساماندهی نقاط حاشیهنشین نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نگاه اجرایی به حل مشکلات حاشیهنشینان ابراز داشت: برطرف کردن مشکلات حاشیهنشینان موضوع مهمی است که لازم است با همفکری شورای اسلامی شهر و شهرداری و سایر دستگاههای خدمات رسان انجام شود.
وی همچنین در پایان، خواستار فرهنگسازی به منظور جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیرمجاز در ساوه شد و تصریح کرد: گسترش چنین سکونتگاههایی منجر به ایجاد معضلات و مشکلاتی همچون بافت نامناسب، نبود امنیت، ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و امنیتی، پایین بودن کیفیت محیط زیست، ضعف زیرساختها و در نهایت ساختار ضعیف فرهنگی و اجتماعی میشود.
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