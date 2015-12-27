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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

با انتشار مطلبی در اینستاگرام اتفاق افتاد؛

اتهام بازیکن جنجالی عراقی به استقلالی‌ها

اتهام بازیکن جنجالی عراقی به استقلالی‌ها

بازیکن عراقی تیم استقلال که در فصل جاری حواشی زیادی را برای این تیم تهرانی بوجود آورد، در جدیدترین پستی که روی صفحه‌ شخصی‌اش در اینستاگرام گذاشت، به مسئولان این باشگاه اتهاماتی را وارد کرد.

مجله مهر - متنی که کرار جاسم در اینستاگرامش منتشر کرده و در آن اتهاماتی را به مسئولان باشگاه استقلال تهران وارد کرده، به شرح زیر است:

«باشگاه استقلال خانه و ماشین مرا به سرقت بردند. آقای افشارزاده آیا شما این کار را تائید می‌کنید؟ خانه من که در آن تمام وسایل شخصی‌ام، لباس، طلا و ۵۰ هزار دلار پول + کارت‌های بانکی و آیپدهای فرزندانم بود مورد سرقت قرار گرفته و هیچ اثری از آنها نیست.

 آیا درست است که باشگاه استقلال بدون اجازه بنده شخص دیگری را در خانه من جایگزین کند؟ درصورتی‌که تا الان که بیشتر از یک ماه می‌گذرد هنوز پول سال گذشته و مالیاتی که توافق و تعهد کرده بودند، را پرداخت نکرده‌اند. قرار بود در صورت پرداخت پول به من، خانه را تحویل بدهم ولی متأسفانه هیچکدام از تعهدات که به من داشتند عملی نشده و علاوه بر آن خانه و ماشین من را به سرقت بردند.

این هافبک عراقی در ادامه تأکید کرد: از آقای افشارزاده انتظار دارم پیگیر این موضوع باشند و بنده می‌توانستم با شکایت به فیفا تمام حق و حقوق خودم را بدست بیاورم اما به باشگاه استقلال احترام گذاشتم و انتظار داشتم آنها هم به من احترام بگذارند. من امروز از طریق وکیل حقوقی و مدیر برنامه‌ام شکایتی تنظیم کرده و از طریق مراجع قانونی حقم را تمام و کمال خواهم گرفت.»

کد مطلب 3010915

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