روزبه هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون شرکت آب و فاضلاب شهری دارای بیشترین بدهکاری به شرکت برق استان چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: شرکت آب روستایی رتبه دوم بیشترین بدهکاری به شرکت برق چهارمحال و بختیاری دارد.

وی افزود: مدارس آموزش و پرورش نیز بدهکاری هایی در خصوص هزینه های برق مصرفی دارند که پرداخت نشده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این شرکت اعتبار دولتی ندارد، عنوان کرد: توسعه شبکه توزیع برق در استان و برق رسانی به روستاهای محروم نیازمند اعتبار و پول است و پرداخت بدهی های برق های مصرفی توسط مصرف کنندگان نقش مهمی در این مسیر دارد.

وی یادآور شد: ما می توانیم طبق قانون خطوط برق سازمان های بدهکار را قطع کنیم اما به واسطه اینکه قطع بسیاری از خطوط برقی سازمان های بدهکار برای مردم مشکل ایجاد می کند این کار را نمی کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری در ادامه اظهار داشت: تبدیل خطوط هوایی انتقال برق به زیر زمینی نیازمند اعتبار قابل توجه است که هزینه آن خارج از توان این شرکت است و ضرورت دارد در این خصوص کمک هایی به شرکت توزیع برق بشود.