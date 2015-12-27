به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با کارکنان ثبت احوال استان بوشهر اظهار داشت: فعالیتهای ثبت احوال نقش بسیار مهمی در جامعه دارد و میتواند آماری ارائه دهد که زمینهساز توسعه باشد.
وی بر لزوم توسعه فعالیتهای ثبت احوال در جامعه تاکید کرد و افزود: استفاده از تکنولوژیهای جدید و فناوریهای روز باید در دستور کار ثبتاحوال قرار بگیرد تا بتواند بهترین خدمات را ارائه کند.
امام جمعه بوشهر بر لزوم آسانسازی ارائه خدمات ثبت احوال تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از فناوری ها و تکنولوژیهای روز این امکان را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه خدمات کنونی ثبت احوال در جامعه کف کار است، خاطرنشان کرد: سازمان ثبتاحوال باید برای رفتن به سمت ثبت احوال دیجیتال برنامهریزی و تلاش ویژهای داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به نقش بسیار مهم ثبت احوال در حفاظت از ریشههای شخصی و شخصیتی، بیان کرد: تثبیت شناسنامههای جدید امکان هر گونه سوء استفاده از شناسنامهها را غیرممکن میکند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد: لازمه کار برنامهریزی و دستیابی به توسعه و پیشرفت نیازمند ثبت وقایع و حوادث و ارائه آمار و اطلاعات دقیق جمعیتی است.
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