عملیات ساخت بوستان هنر در اردبیل متوقف نشده است

امیر رجبی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محل این پروژه به خبرنگار مهر گفت: بوستان هنر با همکاری حوزه هنری و شهرداری اردبیل احداث می‌شود.

وی افزود: این مجموعه به دلیل نیاز مبرم به فضاهای فرهنگی و هنری با پیگیری‌های صورت گرفته در دستور کار ساخت است و در حال حاضر به دلیل سردی هوا عملیات عمرانی آن متوقف‌شده است.

مدیرکل حوزه هنری استان بابیان اینکه بیشتر بخش‌های فضاسازی این مجموعه به اتمام رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر سن یا صحنه نمایش روباز، سینما روباز و سرویس بهداشت به‌صورت ناقص اجراشده و امید می‌رود با بهبود شرایط جوی تکمیل شود.

رجبی با تأکید به اینکه پیش‌ازاین محوطه مقابل حوزه هنری اردبیل وضعیت ظاهری مناسبی نداشت، متذکر شد: ساخت این بوستان علاوه بر این توسعه فضاهای فرهنگی می‌تواند وضعیت ظاهری مقابل یکی از نهادهای فرهنگی را ترمیم کند.

وی در خصوص وضعیت پروژه عمرانی ساخت تالار حوزه هنری ادامه داد: متأسفانه این پروژه که در پشت ساختمان حوزه هنری اجرا می‌شد همچنان بلاتکلیف است.

مدیرکل حوزه هنری استان تأکید دارد که در استان اردبیل فضاهای فرهنگی و هنری متناسب با نیاز و جمعیت استان نیست و باید توسعه یابد.

وی خواستار توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام شد و تأکید کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات عمرانی انتظار می‌رود مسئولان استانی حداقل نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام همت کنند.