به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش عراق همچنان به عملیات آزادسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های ارتش عراق در ادامه عملیات بزرگ آزادسازی شهر الرمادی، منطقه «الثیله» واقع در مرکز این شهر را طی چند نوبت به شدت بمباران کردند.

منابع رسانه ای اعلام کردند به دنبال این حملات ده ها عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در سخنانی از نزدیک شدن نظامیان ارتش به ساختمان های دولتی در شهر الرمادی خبر داد.

اظهارات العبیدی در حالی مطرح می شود که طی دو روز گذشته نظامیان ارتش عراق به ۵۰۰ متری ساختمان های دولتی در الرمادی رسیده بودند.