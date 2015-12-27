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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۵

آیت الله نوری همدانی:

طلاب باید زمان‌شناس باشند/ توجه به خوشنویسی

طلاب باید زمان‌شناس باشند/ توجه به خوشنویسی

قم - یکی از مراجع تقلید با اشاره به اهمیت نشر اسلام گفت: طلاب باید متواضعانه و کریمانه مردم را ارشاد کنند و زمان شناس باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از طلاب استان ایلام با بیان اینکه یکی از وظایف بسیار مهم طالبان علوم و معارف اهل بیت(ع)، تقویت حوزه‌های علمیه است، اظهار داشت: تاریخ حوزه‌های علمیه از زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) آغاز شد و رسول خدا برای نشر اسلام تلاش کردند و این عمل تا زمان امام صادق(ع) ادامه داشت به طوری که در آن دوره چهار هزار نفر تربیت شدند.

وی بیان داشت: حوزه‌های علمیه نقش بزرگی در حفظ و نشر اسلام دارند و توجه و تقویت حوزه‌های علمیه از وظایف ما است.

استاد سطوح عالی حوزه عنوان کرد: طلاب علوم دینی دو مرحله زندگی دارند در دوره اول به تحصیل علوم اهل بیت(ع) می‌پردازند و در مرحله دوم در میان مردم و در جایگاه‌های مختلف همچون امام جماعت حضور می‌یابند و مردم را ارشاد و راهنمایی می‌کنند.

طلبگی بهترین شغل است

وی اظهار داشت: طلبگی شغل بسیار با فضیلتی است و در میان سایر شغل‌ها بهترین است و گمان نمی‌کنم شغلی باشد که پرفضیلت‌تر و با برکت‌تر از طلبگی باشد.

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: طلاب در راه کسب علوم و معارف قرآن کریم همواره باید اصولی را رعایت کنند تا به هدف بزرگ خود دست یابند.

اصولی که باید طلاب رعایت کنند

وی یادآور شد: اخلاص اولین اصلی است که طلبه باید در تحصیل و تدریس به آن توجه کرده تا بتواند به علم با برکت دست یابد.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: کتاب منیه المرید و آداب المتالمین دارای محتواهای بسیار باارزشی است که باید مورد توجه طلاب باشد و از تجارب عالمان بزرگ درس بگیرند.

مرجع تقلید شیعیان عنوان داشت: طلبه باید از‌‌ همان ابتدا با همت بلند در راه طلبگی قدم بردارد زیرا راه پیش روی وی راه بزرگانی همچون شیخ طوسی است.

قهرمان علم و اجتهاد بودن نیاز امروز جامعه است

وی با بیان اینکه طبق روایات برای تفقه در دین باید فقیه باشیم، ابراز کرد: قهرمان علم و اجتهاد بودن نیاز جامعه امروز ما است و از این رو یک طلبه باید از‌‌ همان ابتدا قصد فقیه شدن داشته باشد و به تحصیل اندک اکتفا نکند زیرا تأثیری که یک فقیه در جامعه دارد یک فرد معمم عادی ندارد.

آیت الله نوری همدانی اظهار کرد: افراد سست و بی‌اراده به جایی نمی‌رسند از این رو طلاب باید در کارشان جدیت داشته باشند و انسان با همت به موفقیت‌های بزرگ دست می‌باید.

وی بیان کرد: لازم است طلبه‌ها به نظم در زندگی بسیار اهمیت دهند و همواره برای دقیقه‌های خود برنامه‌ریزی کنند و لحظه‌ای را تلف نکنند. طلاب باید به گونه‌ای در زندگی نظم را رعایت کنند که مردم از طلاب نظم را فرابگیرند.

این مفسر قرآن کریم ابراز کرد: ادبیات عرب و فارسی بسیار مهم است و طلاب برای عالم و محقق شدن به تسلط بر ادبیات نیاز دارند و اگر طلبه‌ای ۵۰ سال در حوزه درس بخواند اما از ادبیات چیزی نداند عالمی محقق نمی‌شود.

طلاب خوشنویسی را فرابگیرند

وی با بیان اینکه نویسندگی فنی دارد، تصریح کرد: لازم است طلاب اهل قلم و نویسندگی باشند و فن نویسندگی را از اساتید فرا بگیرند. خوش خط بودن و خط خوب داشتن را نیز طلاب باید بیاموزند.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: فن نویسندگی و قدرت قلم بسیار مهم است و این دو به ادبیات مربوط می‌شوند. همه باید دارای قدرت نویسندگی باشند و کسانی که اهل قلم نیستند تألیف و تصنیف نمی‌توانند داشته باشند.

وی افزود: خواندن نماز شب و تهجد و سحرخیزی اهمیت بسیاری دارد و عمل به آن‌ها نورانیتی در دل ایجاد می‌کند و در روایات بسیاری بر نماز شب تأکید شده است.

آیت الله نوری همدانی بیان داشت: کسانی که زمان‌شناس هستند به اشتباه دچار نمی‌شود و طلاب باید به این امر توجه کنند.

انقلاب اسلامی چهره مستکبران را منفور‌تر و مستضعفان را بیدار‌تر کرد

وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی چهره مستکبران را منفور‌تر و مستضعفان را بیدار‌تر کرد. انقلاب اسلامی اسلام را به جهان نشان داد و به عرصه زندگانی مردم اسلام به حاشیه رانده شده را وارد کرد.

استاد سطوح علی حوزه یادآور شد: ما باید انقلاب اسلامی را شناخته، به دیگران بشناسانیم و از آن حمایت کنیم.

مرجع تقلید شیعیان افزود: نشر اسلام و ارتباط طلاب با مردم بسیار مهم است و طلاب متواضعانه و کریمانه مردم را ارشاد کنند. مردم به طلاب چشم دوخته‌اند زیرا آثار پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) را در طلبه‌ها می‌بینند.

وی ادامه داد: با ایجاد انقلاب اسلامی دشمن هیچگاه آرام نیست و برای ما همواره نقشه دارد. وظیفه طلاب است که برای جهاد در راه خدا آماده باشند.

کد مطلب 3010927

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