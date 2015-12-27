به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از طلاب استان ایلام با بیان اینکه یکی از وظایف بسیار مهم طالبان علوم و معارف اهل بیت(ع)، تقویت حوزه‌های علمیه است، اظهار داشت: تاریخ حوزه‌های علمیه از زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) آغاز شد و رسول خدا برای نشر اسلام تلاش کردند و این عمل تا زمان امام صادق(ع) ادامه داشت به طوری که در آن دوره چهار هزار نفر تربیت شدند.

وی بیان داشت: حوزه‌های علمیه نقش بزرگی در حفظ و نشر اسلام دارند و توجه و تقویت حوزه‌های علمیه از وظایف ما است.

استاد سطوح عالی حوزه عنوان کرد: طلاب علوم دینی دو مرحله زندگی دارند در دوره اول به تحصیل علوم اهل بیت(ع) می‌پردازند و در مرحله دوم در میان مردم و در جایگاه‌های مختلف همچون امام جماعت حضور می‌یابند و مردم را ارشاد و راهنمایی می‌کنند.

طلبگی بهترین شغل است

وی اظهار داشت: طلبگی شغل بسیار با فضیلتی است و در میان سایر شغل‌ها بهترین است و گمان نمی‌کنم شغلی باشد که پرفضیلت‌تر و با برکت‌تر از طلبگی باشد.

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: طلاب در راه کسب علوم و معارف قرآن کریم همواره باید اصولی را رعایت کنند تا به هدف بزرگ خود دست یابند.

اصولی که باید طلاب رعایت کنند

وی یادآور شد: اخلاص اولین اصلی است که طلبه باید در تحصیل و تدریس به آن توجه کرده تا بتواند به علم با برکت دست یابد.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: کتاب منیه المرید و آداب المتالمین دارای محتواهای بسیار باارزشی است که باید مورد توجه طلاب باشد و از تجارب عالمان بزرگ درس بگیرند.

مرجع تقلید شیعیان عنوان داشت: طلبه باید از‌‌ همان ابتدا با همت بلند در راه طلبگی قدم بردارد زیرا راه پیش روی وی راه بزرگانی همچون شیخ طوسی است.

قهرمان علم و اجتهاد بودن نیاز امروز جامعه است

وی با بیان اینکه طبق روایات برای تفقه در دین باید فقیه باشیم، ابراز کرد: قهرمان علم و اجتهاد بودن نیاز جامعه امروز ما است و از این رو یک طلبه باید از‌‌ همان ابتدا قصد فقیه شدن داشته باشد و به تحصیل اندک اکتفا نکند زیرا تأثیری که یک فقیه در جامعه دارد یک فرد معمم عادی ندارد.

آیت الله نوری همدانی اظهار کرد: افراد سست و بی‌اراده به جایی نمی‌رسند از این رو طلاب باید در کارشان جدیت داشته باشند و انسان با همت به موفقیت‌های بزرگ دست می‌باید.

وی بیان کرد: لازم است طلبه‌ها به نظم در زندگی بسیار اهمیت دهند و همواره برای دقیقه‌های خود برنامه‌ریزی کنند و لحظه‌ای را تلف نکنند. طلاب باید به گونه‌ای در زندگی نظم را رعایت کنند که مردم از طلاب نظم را فرابگیرند.

این مفسر قرآن کریم ابراز کرد: ادبیات عرب و فارسی بسیار مهم است و طلاب برای عالم و محقق شدن به تسلط بر ادبیات نیاز دارند و اگر طلبه‌ای ۵۰ سال در حوزه درس بخواند اما از ادبیات چیزی نداند عالمی محقق نمی‌شود.

طلاب خوشنویسی را فرابگیرند

وی با بیان اینکه نویسندگی فنی دارد، تصریح کرد: لازم است طلاب اهل قلم و نویسندگی باشند و فن نویسندگی را از اساتید فرا بگیرند. خوش خط بودن و خط خوب داشتن را نیز طلاب باید بیاموزند.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: فن نویسندگی و قدرت قلم بسیار مهم است و این دو به ادبیات مربوط می‌شوند. همه باید دارای قدرت نویسندگی باشند و کسانی که اهل قلم نیستند تألیف و تصنیف نمی‌توانند داشته باشند.

وی افزود: خواندن نماز شب و تهجد و سحرخیزی اهمیت بسیاری دارد و عمل به آن‌ها نورانیتی در دل ایجاد می‌کند و در روایات بسیاری بر نماز شب تأکید شده است.

آیت الله نوری همدانی بیان داشت: کسانی که زمان‌شناس هستند به اشتباه دچار نمی‌شود و طلاب باید به این امر توجه کنند.

انقلاب اسلامی چهره مستکبران را منفور‌تر و مستضعفان را بیدار‌تر کرد

وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی چهره مستکبران را منفور‌تر و مستضعفان را بیدار‌تر کرد. انقلاب اسلامی اسلام را به جهان نشان داد و به عرصه زندگانی مردم اسلام به حاشیه رانده شده را وارد کرد.

استاد سطوح علی حوزه یادآور شد: ما باید انقلاب اسلامی را شناخته، به دیگران بشناسانیم و از آن حمایت کنیم.

مرجع تقلید شیعیان افزود: نشر اسلام و ارتباط طلاب با مردم بسیار مهم است و طلاب متواضعانه و کریمانه مردم را ارشاد کنند. مردم به طلاب چشم دوخته‌اند زیرا آثار پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) را در طلبه‌ها می‌بینند.

وی ادامه داد: با ایجاد انقلاب اسلامی دشمن هیچگاه آرام نیست و برای ما همواره نقشه دارد. وظیفه طلاب است که برای جهاد در راه خدا آماده باشند.