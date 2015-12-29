بررسی شبیخون فرهنگی در «فرهنگ اسلامی»

به گزارش خبرنگار مهر، در میزگرد این ماه «شبیخون فرهنگی» تعریف، روش ها و اهداف آن بررسی گردید. سخن نخست سردبیر نیز در خصوص نفوذ و شبیخون فرهنگی است و به ابعاد تغییر نظام ارزش‌های یک جامعه پس از تهاجم فرهنگی پرداخته است.

نامه دوم رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان غربی با عنوان «لشگرکشی‌های سال‌های اخیر به دنیای اسلام که خود قربانیان بی شماری داشت نمونه‌ای دیگر از منطق متناقض غرب است»، در بخش خبر و نظر روایت شده است.

در ادامه می‌خوانیم: «آسیب شناسی اعتلا و انحطاط جامعه از منظر قرآن کریم و جامعه شناسی»، نوشته نرگس انتظامی بیان در بخش فرهنگ و اندیشه- «کارکرد مطلوب بسیج و تبلیغ رسانه ملی از دیدگاه رهبران انقلاب» در فصل ارتباطات- «تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» در فصل مدیریت و مقاله «سوریه، آزمون سیاسی برای همه» نوشته حسین رویوران در قسمت سیاست.

«مصاحبه ماه» گفتگویی صمیمانه با دکتر اصغر فهیمی‌فر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در رشته هنر و معماری در خصوص سینما و تلویزیون است. بخش ادبیات این شماره به خاطرات سغر اربعین با عنوان «چهل منزل تا کربلا» از دکتر علیرضا قزوه اختصاص یافته است. ماهنامه فرهنگ اسلامی هر ماه با مدیرمسئولی علی‌اکبر اشعری و سردبیری محمدحسن زورق منتشر می‌شود.