به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، آیت الله رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حضور دارند.

هفته علمی تمدن نوین اسلامی با هدف تأمل و تعمیق در مفاهیم و مراحل گفتمان سازی انقلاب اسلامی به منظور ایجاد نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم با همکاری جمعی از مراکز دانشگاهی و حوزوی و علمی پژوهشی کشور از ۳۰ آذر تا ۷ دی ماه برگزار شد.

در این هفته ۳۰ نشست علمی با محوریت چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین تمدن نوین اسلامی، ظرفیت‌های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی، مطالعات تمدن و تمدن شناسی و تمدن نوین اسلامی و مهدویت برگزار شد و طی آن ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی از سوی استادان و محققان حوزه و دانشگاه ارائه شد.