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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۶

آئین اختتاحیه اولین هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود

آئین اختتاحیه اولین هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود

آیین اختتاحیه اولین هفته علمی تمدن نوین اسلامی فردا ۷ دی ماه در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، آیت الله رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حضور دارند.

هفته علمی تمدن نوین اسلامی با هدف تأمل و تعمیق در مفاهیم و مراحل گفتمان سازی انقلاب اسلامی به منظور ایجاد نهضت نرم افزاری و تولید فکر و علم با همکاری جمعی از مراکز دانشگاهی و حوزوی و علمی پژوهشی کشور از ۳۰ آذر تا ۷ دی ماه برگزار شد.

در این هفته ۳۰ نشست علمی با محوریت چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین تمدن نوین اسلامی، ظرفیت‌های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی، مطالعات تمدن و تمدن شناسی و تمدن نوین اسلامی و مهدویت برگزار شد و طی آن ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی از سوی استادان و محققان حوزه و دانشگاه ارائه شد.

کد مطلب 3010932

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