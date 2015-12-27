وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست سنگین تیم فوتسال تاسیسات دریایی مقابل گیتی پسند در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما در آن مسابقه حتی به مساوی هم فکر نمی‌کردیم چه برسد به باخت. در آن مسابقه اسیر بازی خوب گیتی پسند و عملکرد بد خودمان شدیم. هرچند نتیجه شوکه کننده بود ولی آن مسابقه هر چه بود، تمام شد و تمام فکر و ذکرمان بازی این هفته با آذرخش بندرعباس است.

وی تاکید کرد: بزرگترین اشتباهم در بازی با گیتی پسند این بود که بعد از چند هفته مصدومیت، بازی کردم که همین باعث شد مصدومیتم تشدید شود.

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات درباره بازی با آذرخش، خاطرنشان کرد: بازی‌های سه هفته آخر برای ما حکم مرگ و زندگی دارد و به چیزی جز پیروزی در هر سه مسابقه فکر نمی‌کنیم. نتیجه‌ای غیر از برد قطعا باعث می‌شود متضرر شویم. البته بازی با آذرخش در بندرعباس و مقابل تماشاگران این تیم بسیار دشوار است ولی دنبال سه امتیاز هستیم.

شمسایی در پایان در خصوص صحبت‌های محمد مایلی‌کهن در شبکه ورزش هم گفت: مایلی کهن هر حرفی زده، درست گفته است. سعید رجبی و آقای گلی او در جام جهانی بسیار قابل احترام است. همچنین تیم سال ۱۹۹۲ که عنوان چهارم دنیا را به دست آورد، قابل احترام است و همه افتخارات فوتسال ما برای آن دوره است.

به گزارش خبرنگار مهر، مایلی کهن شنبه شب در قسمت پایانی مصاحبه خود در شبکه ورزش گفته بود «سعید رجبی در جام جهانی فوتسال ۱۷ گل زد ولی شما ببینید آقای وحید شمسایی چند دوره جام جهانی بوده و چند گل به ثمر رسانده است؟»