نیمه نخست دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپا گلی درپی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپای تهران امروز یک شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و با قضاوت اشکان خورشیدی و با کمک امید حاج محمد و عسگر محمدی آغاز شد.

نیمه اول این دیدار چندان دلچسب نبود و فقط بازیکنان دو تیم چند موقعیت نصف و نیمه روی دروازه حریف ایجاد کردند ولی گلی از خط دروازه ها عبور نکرد و این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

بازی رفت این دو تیم در تهران برگزار شده بود که این دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود.

در دقیقه ۱۷ مهدی ترابی از تیم سایپا و در دقیقه 36 مرتضی اسدی از گسترش فولاد کارت زرد دریافت کرد.

هم اکنون تیم سایپا از ۱۵ بازی قبلی خود ۲۴ امتیاز دارد و در رده ششم جدول قرار گرفته، گسترش فولاد نیز با همان تعداد بازی و با ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است.

فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریزی برای این دیدار از گئورگی گئورکیف درون دروازه تیمش استفاده می کند و مرتضی اسدی، شهرام گودرزی، امید نظامی پور، مصطفی اکرامی، محمد نصرتی، مگنو باتیستا، امیر کریمی، داریوش شجاعیان، سید مهدی سید صالحی و محمد ابراهیمی دیگر نفرات گسترش فولاد در این دیدار هستند.

مجید جلالی سرمربی تیم سایپا نیز از حامد فلاح زاده، روزبه شاه علیدوست، مجید ایوبی، محمد اسماعیل بیگی، ابراهیم صادقی، جواد نکونام، علی زینالی، ابراهیم شکوری، مهدی ترابی، سجاد مشکل پور و میلاد میداودی در این دیدار استفاده می کند.